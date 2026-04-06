Nữ sinh tử vong vì bị bạn đánh, gia đình kiện Sở Giáo dục

MỹDù phụ huynh phản ánh nhiều lần việc con gái 12 tuổi bị bạn cùng lớp bắt nạt, trường không can thiệp rõ ràng dẫn đến cái chết đáng tiếc, nên bị kiện đòi bồi thường.

Ngày 3/4, nhà chức trách thông báo đã bắt giữ một nam sinh 12 tuổi (chưa công bố danh tính) liên quan đến cái chết của bạn cùng lớp tên Khimberly. Trước đó, vào tháng 2, tại một trường học ở Los Angeles, cô bé đã bị đánh vào đầu bằng chai nước kim loại. Cảnh sát địa phương cho biết không thể tiết lộ thêm thông tin do cả nạn nhân và nghi phạm đều là trẻ vị thành niên.

Luật sư của gia đình nạn nhân nhận định: "Vụ bắt giữ là một bước quan trọng, nhưng chưa đủ để mang lại công lý. Câu hỏi lớn hơn là tại sao điều này lại được phép xảy ra ngay từ đầu?". Gia đình hiện đã gửi đơn kiện Sở giáo dục Los Angeles để đòi bồi thường.

Khimberly Zavaleta Chuquipa khi nhập viện. Ảnh: People

Theo đơn kiện, sự việc xảy ra ngày 17/2 tại hành lang trường trung học Reseda Charter. Khimberly bị tấn công bằng chai nước kim loại khi đang cố gắng bảo vệ chị gái mình là Sharon - người đang bị một nhóm học sinh bắt nạt.

Sau vụ việc, cô bé được đưa đến bệnh viện kiểm tra và xuất viện ngay trong ngày. Tuy nhiên, ba ngày sau, Khimberly phải chuyển đến Bệnh viện Nhi UCLA Mattel trong tình trạng khẩn cấp. Tại đây, em được gây mê nhân tạo và trải qua ca phẫu thuật não để cầm máu nhưng không qua khỏi. Nữ sinh tử vong vào ngày 25/2.

Gia đình cáo buộc Sở Giáo dục Los Angeles phải chịu trách nhiệm vì không can thiệp kịp thời. Người thân cho biết hai chị em đã bị bắt nạt, quấy rối và hành hung suốt nhiều tháng tại trường. Dù người mẹ đã báo cáo sự việc với ban giám hiệu, họ vẫn không ngăn chặn được hành vi này.

Theo phía gia đình, lỗi không chỉ thuộc về học sinh gây án, mà cần xem xét kỹ lưỡng trách nhiệm của những người lớn - những người đã biết sự việc nhưng không hành động kịp thời.

Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia, từ năm 1992 đến nay, đã có hơn 1.200 trường hợp tử vong do bạo lực tại các trường tiểu học và trung học ở Mỹ, có xu hướng tăng trong 10 năm gần đây.

Những kẻ gây ra bạo lực học đường có thể là học sinh và cựu học sinh, nhân viên nhà trường. Không có nguyên nhân duy nhất nào gây ra bạo lực học đường, nhưng một số yếu tố có thể làm tăng khả năng xảy ra bạo lực như: gia cảnh, môi trường sống có biến động; cha mẹ có lối sống tiêu cực, sử dụng rượu bia, chất gây nghiện; gặp khó khăn trong học tập, hoặc từng là kẻ bị bắt nạt...

Hải Thư (Theo AP, People)