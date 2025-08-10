Nữ sinh tổn thương não vì hít phải khói thuốc lá điện tử

Phú ThọNữ sinh lớp 10 nhập viện với tình trạng tê yếu nửa người, kích thích, khó nói, bác sĩ phát hiện tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, Phú Thọ, ngày 10/8 xác nhận học sinh này là nạn nhân của hút thuốc thụ động. Ngoài các triệu chứng trên, thiếu nữ còn có dấu hiệu thay đổi tri giác.

Gia đình cho biết em học tại trường dân tộc nội trú từ cấp THCS, sống cách nhà khoảng 20 km và chỉ về nhà vào các ngày cuối tuần. Mặc dù khẳng định không sử dụng bất kỳ chất kích thích nào, nữ sinh kể gần một nửa trong số 12 bạn cùng phòng ký túc xá thường xuyên dùng thuốc lá điện tử, cùng với một số khách đến chơi.

Sau khi chụp cộng hưởng từ và khai thác tiền sử, các bác sĩ kết luận thiếu nữ bị tổn thương não do nhiễm độc hóa chất từ thuốc lá điện tử. Mặc dù được điều trị bằng thuốc an thần, quá trình phục hồi của bệnh nhân sẽ kéo dài và khó có thể hồi phục hoàn toàn.

Từ đầu năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tiếp nhận 5 trẻ em và thanh thiếu niên bị tổn thương não do ngộ độc hóa chất từ loại thuốc này, trong đó có bệnh nhi mới 6 tuổi. Trường hợp này được xác định do tiếp xúc với khói thuốc từ cha mẹ khi họ thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử.

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ não bệnh nhân bị tổn thương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Tạ Huy Kiên, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, cảnh báo người hít phải khói thuốc thụ động có nguy cơ nhiễm độc cao, thậm chí cao hơn người hút trực tiếp. Khi não đã bị tổn thương, việc điều trị phải kéo dài và khả năng phục hồi hoàn toàn rất khó khăn, đặc biệt nguy hiểm với người trẻ.

Trái với nhận thức sai lầm của nhiều thanh thiếu niên về độ an toàn của thuốc lá điện tử, dung dịch trong các thiết bị này chứa nhiều độc chất nguy hiểm như nicotine, propylene glycol, glycerin, formaldehyde, kim loại nặng và hàng trăm loại hương liệu nhân tạo. Các sản phẩm trôi nổi trên thị trường còn bị pha trộn ma túy tổng hợp như K2, ketamine, methamphetamine, có thể gây ngộ độc cấp tính, tổn thương não không hồi phục, thậm chí tử vong.

Ngoài tác động lên não bộ, sản phẩm còn gây rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, suy giảm chức năng phổi và hội chứng phổi đặc trưng với triệu chứng ho, khó thở, sốt, có thể tiến triển thành suy hô hấp cấp. Sử dụng lâu dài làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Đối với phụ nữ, các hóa chất độc hại có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, gây dị tật thai nhi hoặc biến chứng trong thai kỳ.

Bác sĩ khuyến cáo thanh thiếu niên tuyệt đối không thử nghiệm thuốc lá điện tử. Cha mẹ và nhà trường cần tăng cường giám sát học sinh. Người đã từng sử dụng và có triệu chứng bất thường về thần kinh, tim mạch hoặc hô hấp nên đi khám ngay để được điều trị kịp thời.

Thúy Quỳnh