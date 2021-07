Nữ sinh Thái Bình chia sẻ cách học online đạt 7.5 IELTS

Tận dụng nguồn tài liệu miễn phí, lựa chọn cách học có hệ thống, phân nhỏ lộ trình theo giai đoạn, Tú Anh đã cải thiện kỹ năng đồng đều và đạt 7.5 IELTS.

Phạm Thanh Tú Anh là học sinh lớp 12 tại THPT Tây Tiền Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình. Sau thời gian ôn luyện, Tú Anh thi đạt 7.5 IELTS để chuẩn bị cho việc miễn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh và xét tuyển đại học.

Hành trình tự học IELTS online qua các nguồn miễn phí

Tú Anh chia sẻ, nơi em sống không có các cơ sở dạy tiếng Anh nên chỉ học kiến thức thông qua thầy cô giáo trên trường. Cuối năm lớp 10, từ báo chí em đọc được thông tin miễn thi tốt nghiệp cho học sinh có IELTS 4.0 và nhiều trường đại học lớn xét tuyển bằng điểm IELTS nên đã bắt đầu tìm hiểu tự học và đặt mục tiêu cuối năm lớp 12 đạt 6.0 IELTS.

Bước vào hành trình tự học, Tú Anh chia sẻ đã lập kế hoạch theo hướng dẫn từ video lộ trình 0-7.0 của IELTS Fighter. Cô nàng bắt đầu học mỗi ngày ít nhất 30 phút để củng cố kiến thức nền tảng và làm quen với IELTS. Thời gian này Tú Anh chọn các kênh học miễn phí từ youtube, website, fanpage và tham gia các cộng đồng trên facebook. Một số nguồn tài liệu miễn phí cô nàng chọn học là Duolingo, luyện nghe với Listen A Minute, kênh Youtube Khánh Vy... Cô nàng theo dõi thường xuyên và đặc biệt tâm đắc group facebook IELTS Fighter - Hỗ trợ học tập bởi kênh chia sẻ bài học theo chuỗi, dễ theo dõi để học tập.

Thời gian đầu, Tú Anh tập trung củng cố nền tảng ngữ pháp - từ vựng - phát âm. Kỹ thuật Shadowing được cô bạn áp dụng trong quá trình luyện tập và học từ vựng. Theo nữ sinh Thái Bình, học tốt kiến thức tiếng Anh ở trường lớp giúp cô có nền tảng để ôn luyện IELTS. Ngoài ra để củng cố nền tảng này các bạn cũng có thể học thêm trong sách Cambridge Vocabulary for IELTS hay Grammar for IELTS.

Sau sáu tháng miệt mài tìm tòi, học tập Tú Anh thi thử đạt 4 điểm Listening, 5 điểm Reading, hai kỹ năng Speaking - Writing dừng ở mức làm quen. Cô bạn chia sẻ: "Mặc dù xác định rõ hướng đi nhưng trong khoảng thời gian tự học, em gặp nhiều khó khăn vì không có người giải đáp thắc mắc, không có người hướng dẫn nhất là phần Speaking - Writing. Vì thế, trong thời kỳ nghỉ dịch, em chọn học IELTS trực tuyến".

Đầu năm 2020, khi Covid-19 diễn ra, Tú Anh bắt đầu hành trình học trực tuyến tại nhà. Hoàn cảnh cách ly giúp cô bạn dễ dàng quyết định lựa chọn hình thức học tập mới. "Học qua Zoom tiện lợi và phù hợp để học tại nhà. Đặc biệt khi ở Tiền Hải không có trung tâm dạy IELTS thì học trực tuyến là lựa chọn tốt nhất. Dành thời gian tìm hiểu, em chọn đăng ký khóa học trực tuyến theo lộ trình từ 4.0-7.0 để năm lớp 12 có được bằng IELTS chuẩn bị cho tốt nghiệp", Tú Anh cho hay.

Lựa chọn khóa học IELTS theo lộ trình rõ ràng, được định hướng học theo từng giai đoạn hiệu quả nên ở mỗi giai đoạn học, cô bạn đều rút ra được nhiều kinh nghiệm.

Giai đoạn IELTS 4.0

Tú Anh được hướng dẫn làm quen với các dạng đề. Listening thường có các dạng chủ yếu như Form Completion, Maps/Plans Labelling, Multiple Choice, Note Completion, Sentence Summary Completion, Matching/Classifying, Diagram/Flow chart Completion... Để giải quyết bài Listening, cô Kiều Anh tại trung tâm hướng dẫn Tú Anh phân tích câu hỏi trước khi nghe để dự đoán trước đáp án (danh từ/tính từ, số nhiều/số ít...) và dễ tìm ra câu trả lời trong quá trình nghe.

Với Reading nữ sinh tập luyện phân tích theo các dạng bài Matching, Multiple choice, Short answer, True/False/Not given or Yes/No/Not given, Labeling a diagram... Giai đoạn đầu, bài đọc dài dễ khiến người học nản thì Tú Anh hay đọc thêm báo chí. Các báo New York Times, BBC News lúc này còn khá khó nên em hay đọc VnExpress International để cập nhật tin tức cuộc sống hoặc tìm các bài viết về chủ đề ưa thích như animals, photograph, movie reviews... trên facebook, instagram để có thể vừa học vừa giải trí.

Giáo viên tại trung tâm luôn nhấn mạnh về các tiêu chí chấm điểm Lexical Resource, Grammar, Coherence and Cohesion trong Writing - Speaking để học sinh đi đúng hướng và cải thiện kỹ năng được chuẩn hơn. "Vì vậy thời điểm này, em tập trung học từ vựng và các cấu trúc cần thiết cho bài thi. Ngoài ra, em bắt đầu áp dụng phương pháp Paraphrase (viết lại câu) bằng cách dùng từ đồng nghĩa, thay đổi từ loại, dùng câu chủ động - bị động, chủ ngữ giả, thay đổi trật tự từ... để bài viết và bài nói được hay hơn", Tú Anh cho hay.

Giai đoạn IELTS 5.0

Sang giai đạn IELTS 5.0, Tú Anh còn được cung cấp các phương pháp luyện tập theo dạng bài trong đó chú trọng phân tích và áp dụng những kỹ thuật giúp đẩy nhanh tốc độ làm bài Listening - Reading. Cô bạn chia sẻ: "Em thấy phương pháp làm bài Reading do cô Nhi - giáo viên dạy em thời điểm này chia sẻ là "Đọc câu hỏi - Đọc từng đoạn - Tìm câu paraphrase" rất hiệu quả khi áp dụng làm bài thi. Thời gian cho việc đọc áp dụng theo công thức 45-15: đọc 3 đoạn trong 45 phút và 15 phút còn lại dành để tìm đáp án. Gặp câu hỏi khó hoặc phân vân đáp án thì có thể tạm thời bỏ qua và quay lại sau khi đã hoàn thành các câu dễ và vẫn luôn chú ý tìm kiếm thông tin đã paraphrase mới chọn đáp án."

Về kỹ năng Listening, Tú Anh học theo các kiến thức trong giáo trình được phát và luyện thêm bộ Cambridge IELTS số 10-15. Trong quá trình làm bài cô bạn luôn ghi chú lại từ mới vừa bắt gặp và sau khi làm bài luôn đọc kỹ phần transcripts để xem xét lại lỗi sai và rút kinh nghiệm cho lần sau.

Tú Anh bắt đầu luyện Writing - Speaking nhiều hơn theo hướng dẫn của cô giáo. Quá trình học giúp cô bạn biết cách chắt lọc kiến thức và chú trọng vào các phần quan trọng cần tập trung, đồng thời học được cách quản lý thời gian làm bài (time management) cho Writing.

Cô nàng chia sẻ, em áp dụng kỹ thuật trả lời Speaking theo công thức A.R.E.A (Answer: Đưa ra câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi, Reason: Đưa ra lý do cho câu trả lời. E - Example: Đưa ra ví dụ cụ thể cho câu trả lời. A - Alternatives: Có thể đưa ra ý kiến phản bác cho câu hỏi). Speaking cần luyện tập nhiều nên nữ sinh dành tiếng rưỡi đến hai tiếng mỗi ngày để nói và ghi âm gửi cô giáo nhận xét, chỉ ra lỗi phát âm chưa chuẩn đồng thời gợi ý thêm ý tưởng cho bài nói mượt mà hơn. Cùng với phương pháp Self-talk (độc thoại) để tự cải thiện kỹ năng, Tú Anh áp dụng kỹ thuật Shadowing, lặp lại cùng lúc với người nói trong phim, nhạc để luyện độ fluency (trôi chảy) và accent (giọng điệu) như người bản ngữ.

Giai đoạn IELTS 6.0 đến 7.0+

Sau khi đã đạt thang điểm 6.0, Tú Anh được định hướng tăng cường luyện tập tối đa để tăng phản xạ cho mỗi kỹ năng ở lớp Fighter B. Cô bạn cho biết: "Lúc này tốc độ luyện tập ngày càng đẩy cao. Nhiều khi một buổi học speaking lớp giải quyết gần 20 đề xoay quanh một chủ đề nên học sinh buộc phải tăng tốc.

Mặc dù học trực tuyến qua Zoom, Tú Anh cho biết thầy Đăng (Giáo viên của trung tâm) luôn nhiệt tình giảng dạy, khuấy động lớp học và tạo động lực học cho học sinh. Thầy có phương pháp đặt câu hỏi và giảng dạy riêng để cả lớp đều có cơ hội trao đổi và nói nhiều hơn. Trong lớp học trực tuyến, thầy Đăng chia lớp thành các nhóm Zoom nhỏ nên Tú Anh và các bạn đều có cơ hội luyện tập, tranh luận nhiều hơn, nâng cao kỹ năng và sự tự tin. Ngoài ra ở nhà Tú Anh tiếp tục tự luyện bằng cách nói - ghi âm - nghe lại để tự kiểm tra và sửa đổi.

Ở band điểm 6.0, kỹ năng Reading và Listening của Tú Anh đã khá ổn nên cô bạn tập trung luyện đề nhiều hơn. Cô bạn chọn thi IELTS trên máy tính nên bắt đầu luyện đề online trên các trang miễn phí. Tú Anh dùng phần mềm "Sticky notes" để ghi chép hiệu quả hơn khi luyện kỹ năng Listening.

Cô bạn mở đề trên youtube bật tốc độ 1.25 và đọc câu hỏi trực tiếp trên màn hình rồi ghi chép đáp án. Nữ sinh chia sẻ: "Em được thầy hướng dẫn phương pháp này trong quá trình học và một tháng trước khi thi em tự luyện theo phương pháp này nhiều hơn. Mỗi ngày em đều cố gắng làm một đề Listening và gửi thầy xem lại bài làm để thầy phân tích và hướng dẫn thêm. Kết quả là từ 6.5 em đã tăng đến 8.0 IELTS Listening".

Kỹ năng Writing mặc dù vẫn là điểm yếu của Tú Anh nhưng nhờ được hướng dẫn kỹ thuật và phân bổ thời gian hợp lý nên có cải thiện rõ rệt: "Em luyện cách paraphrase (viết lại) đề bài trong hai phút để tiết kiệm thời gian và tập trung vào nghĩ ý tưởng. Quá trình thi, em làm Task 2 trước để cân đối thời gian dễ hơn. Với phần này em luôn dành 5-7 phút brainstorm (sáng tạo ý tưởng) và 3-4 phút để proofread (chỉnh sửa lại) bài viết của mình".

Nữ sinh Thái Bình đã nhanh chóng thay đổi cách học, tiếp cận nhanh với nền tảng học trực tuyến và đạt kết quả trên kỳ vọng - 7.5 IELTS. Theo Tú Anh, học trên lớp trực tiếp hay học qua phần mềm trực tuyến chỉ là hình thức. Điều quan trọng để đạt được hiệu quả học là cần có phương pháp khoa học; lộ trình theo giai đoạn bám sát trình độ; cùng với sự hướng dẫn, hỗ trợ từ thầy cô giáo tận tâm; tài liệu đầy đủ và chất lượng; kiến thức chắt lọc.

"Ngoài ra, vấn đề cốt lõi còn lại là nằm ở bản thân mỗi người. Dù hình thức học nào, sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm chinh phục mục tiêu sẽ giúp kết quả học được như ý", Tú Anh nhấn mạnh.

Huyền Trang