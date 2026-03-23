Nữ sinh suýt bán 114 chỉ vàng của gia đình vì tin kẻ lừa đảo qua mạng

Hà NộiNữ sinh cầm 114 chỉ vàng trị giá khoảng 2 tỷ đồng của gia đình đi bán vì tin lời dụ dỗ của kẻ lừa đảo trên mạng nhưng may mắn được cảnh sát kịp thời ngăn chặn.

Ngày 22/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết đây là một dạng của "bắt cóc online", thủ đoạn không hề mới song vẫn nhiều học sinh, sinh viên mắc bẫy.

Số vàng nữ sinh mang đi bán. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, một nữ sinh ở Hà Nội quen người lạ qua mạng xã hội, được hứa hỗ trợ làm thủ tục du học nên tin tưởng và làm theo các yêu cầu.

Tối 11/3, nữ sinh mang 114 chỉ vàng của gia đình, trị giá hơn 2 tỷ đồng, đến một tiệm vàng trên phố Trung Kính để bán.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, chủ tiệm vàng đã gọi điện báo cho thiếu tá Nguyễn Văn Quang, cảnh sát khu vực Công an phường Yên Hòa. Đang tuần tra, thiếu tá Quang lập tức đến xác minh và xác định nữ sinh có dấu hiệu bị thao túng tâm lý.

Cảnh sát sau đó yêu cầu dừng giao dịch, đưa nữ sinh về trụ sở để ổn định tâm lý, phối hợp cùng gia đình làm rõ sự việc.

Đây là lần thứ ba thiếu tá Nguyễn Văn Quang trực tiếp phát hiện, ngăn chặn các vụ việc tương tự. Trước đó, vào tháng 10/2025 và tháng 1/2026, anh đã kịp thời giải cứu hai học sinh, sinh viên bị người giả danh công an yêu cầu bán vàng, chuyển tiền.

Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 vụ lừa đảo qua mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý nạn nhân, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng.

Phạm Dự