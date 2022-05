Nữ sinh sắp tốt nghiệp bị nhà tuyển dụng chê 'quá già'

Trung QuốcHe 24 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học và đã ký hợp đồng làm việc với một công ty, tuy nhiên sau đó không được nhận với lý do quá tuổi.

Công ty Viễn thông Trung Quốc China Unicom bị cáo buộc phân biệt tuổi tác sau khi rút lại lời mời công việc cho một sinh viên 24 tuổi, sắp tốt nghiệp vì cho rằng ứng viên "quá già".

Nữ sinh họ He được công ty thông báo hôm 25/5 rằng vị trí mà cô được nhận trước đó đã không còn được cân nhắc do cô quá tuổi. He cho hay cô biết ít nhất năm sinh viên khác cũng bị loại bởi công ty có trụ sở ở tỉnh Quảng Đông này vì lý do tuổi tác.

China Unicom giải thích với He rằng quá trình tuyển dụng đã vi phạm những quy tắc nội bộ của công ty, quy định chỉ tuyển những sinh viên chưa tốt nghiệp dưới 24 tuổi.

Sinh viên tốt nghiệp đang đọc tờ rơi tuyển dụng tại một hội chợ việc làm ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy. Ảnh: VCG

Trong đợt tuyển dụng năm ngoái của công ty này tổ chức tại trường He, cô đã ký hợp đồng làm việc với chi nhánh Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông.

Trước khi các thỏa thuận được hoàn tất, công ty tiến hành kiểm tra lý lịch He và xác nhận không có vấn đề. Vì vậy, việc China Unicom đột ngột chấm dứt đề nghị làm He bối rối.

"China Unicom đã lợi dụng những sinh viên sắp tốt nghiệp như chúng tôi. Tôi sinh tháng 2/1998, sắp ra trường trong khi đợt tuyển dụng mùa xuân và thu đã qua, hiện khó tìm công việc mới", He nói.

Khi He ngỏ ý muốn xem những tài liệu kiểm tra lý lịch, công ty từ chối, nói đó là tài liệu mật nội bộ.

Sự việc sau đó trở thành đề tài bàn luận tại Trung Quốc. Câu chuyện thậm chí còn châm ngòi cho làn sóng chỉ trích nạn phân biệt tuổi tác ở nơi làm việc.

Phân biệt tuổi tác là vấn đề lớn ở Trung Quốc, mặc dù quốc gia này đang đối mặt với sự suy giảm dân số trong độ tuổi lao động, từ 19 đến 59 tuổi. Hồi đầu năm, Cục Thống kê Quốc gia công bố một báo cáo cho biết cả nước có 882 triệu người trong độ tuổi lao động. Trong khi đó, con số này năm 2021 là 894.

Bình Minh (Theo SCMP, Xinhua)