Nữ sinh phá két sắt của gia đình khi bị 'công an online' đe dọa

Hà NộiNữ sinh 15 tuổi bị "công an online" đe dọa nên phá két sắ của gia đình lấy 130 triệu đồng tiền mặt và 18 chỉ vàng.

Rạng sáng 25/10, Công an phường Phương Liệt cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tìm thấy nữ sinh đang ở một mình trong khách sạn trên địa bàn phường Hoàn Kiếm. Sự việc này đã nối dài thêm danh sách nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online".

Cô khai ba ngày trước bắt đầu nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ rồi đến zalo, gmail, tự xưng là công an. Chúng dọa cô đang liên quan đến đường dây buôn ma túy và gửi cho các lệnh bắt, lệnh tạm giam để khống chế.

Sau đó, theo yêu cầu của công an dỏm, nữ sinh tự mình đi mua các công cụ để phá két sẳt của gia đình. Phá xong, cô cầm 130 triệu đồng tiền mặt và 18 chỉ vàng để ra thuê nhà nghỉ một mình chờ hướng dẫn tiếp theo.

Khoảng 19h30 ngày 24/10, gia đình phát hiện sự việc nên trình báo công an. Đến 0h15 ngày 25/10, nữ sinh được tìm thấy.

Công an trao trả lại tài sản cho gia đình nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, một nam sinh ở Cao Bằng cũng gặp bị lừa như vậy. Em bị đe dọa đang liên quan vụ án ma túy nên làm theo hướng dẫn đi mua búa về tự phá két sắt của gia đình để mang vàng đi bán.

"Bắt cóc online" là biến thể nguy hiểm của lừa đảo trực tuyến khi mà tội phạm sử dụng công nghệ để thao túng tâm lý, ép nạn nhân cắt đứt kết nối với thế giới bên ngoài, rồi tống tiền gia đình hoặc buôn người. Từ tháng 7/2025, khi vào mùa nhập học, thủ đoạn này bùng nổ với quy mô lớn hơn, tập trung tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Thống kê từ giữa năm 2024 đến 8/2025 của Bộ Công an cho thấy 50 nạn nhân đã được giải cứu thành công. Tất cả đều từ 18 đến 22 tuổi, chủ yếu là học sinh, sinh viên và nữ giới chiếm đến 90%.

