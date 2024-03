​Nữ sinh nhận thư mời nhập học từ 7 đại học Mỹ

TP HCMDương Tuệ Mẫn (sinh năm 2005) nhận thư mời nhập học từ 7 trường đại học Mỹ và quyết định theo học ngành Hệ thống Thông tin (Information Systems) tại Đại học Utah.

Sau khi nhận kết quả trúng tuyển nhiều trường đại học danh tiếng của Mỹ như Đại học San Francisco, Đại học Binghamton, Đại học Buffalo, Đại học Indiana, Đại học Stony Brook, Đại học Utah và Đại học Penn State Behrend, Tuệ Mẫn cân nhắc mức học bổng trị giá 10.000 USD.

Ngôi trường hiện tại Tuệ Mẫn theo học là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Mỹ độc quyền, được The Wall Street Journal xếp hạng top 1 trường đại học công lập miền Tây nước Mỹ.

"Được học trong một môi trường giáo dục hàng đầu thế giới, mình rất vinh dự và cảm thấy tự hào là người Việt Nam", em chia sẻ.

Bên cạnh nỗ lực cá nhân, Dương Tuệ Mẫn tin rằng việc học tập trong ngôi trường có nền tảng giáo dục khai phóng, đạt kiểm định tổ chức đánh giá năng lực của WASC (Mỹ) là bước đệm quan trọng để bản thân chạm tay vào 7 "tấm vé vàng" này. Ở bậc THPT, em theo học tại Trường Quốc tế Mỹ (TAS).

Dương Tuệ Mẫn đang học tập và sinh sống tại Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Suốt quá trình nộp hồ sơ du học, Tuệ Mẫn gặp nhiều thử thách hơn thuận lợi, dù sở hữu hồ sơ học tập được đánh giá cao. Trong thời gian đầu, Tuệ Mẫn gặp nhiều khó khăn từ việc tìm hiểu trường phù hợp đến ôn tập cho các bài thi chuẩn hóa... Bù lại, nữ sinh cảm thấy may mắn khi được gia đình tin tưởng và ủng hộ trong mọi lựa chọn.

Ngoài chỗ dựa tinh thần từ gia đình, giáo viên và cố vấn học tập tại Trường Quốc tế Mỹ TAS cũng là những người đã đồng hành cùng em xuyên suốt chặng đường chạm đến ước mơ. Các thầy cô đưa ra lộ trình phù hợp để Tuệ Mẫn có thể tối ưu hóa điểm mạnh cá nhân, đồng thời, góp ý chỉnh sửa bài luận để tăng lợi thế cạnh tranh.

"Bên cạnh kinh nghiệm săn học bổng từ những trường hàng đầu Mỹ, các thầy cô còn tận tâm hướng dẫn em cách làm đẹp hồ sơ du học. Nhờ đó, em tự tin hơn trên hành trình chinh phục ước mơ", nữ sinh nói thêm.

Khi nhập học tại TAS, Dương Tuệ Mẫn từng rụt rè. Do đó, trong bài luận cá nhân SOP (Statement of Purpose) gửi đến các trường đại học Mỹ, em đã viết về "Hành trình vượt qua nỗi sợ để linh hoạt thích ứng". Nữ sinh kể lại, chặng đường ấy không thể thiếu sự đồng hành của thầy cô và bạn bè tại TAS, những người đã giúp em hòa nhập vào môi trường học tập mới, bước ra khỏi vùng an toàn và chạm đến ước mơ lớn.

Dương Tuệ Mẫn khi đang theo học tại Trường Quốc tế Mỹ (TAS). Ảnh: TAS

Dương Tuệ Mẫn được học tập trong ngôi trường có tổng diện tích đến 18.000 m2, hơn 100 phòng học, 9 phòng thí nghiệm khoa học, ba phòng máy tính, nhà hát, thính phòng chuyên dụng... Cơ sở vật chất đa tiện ích tại đây đã đáp ứng mọi nhu cầu học tập và phát triển của em. Sau giờ học trên lớp, nữ sinh có thể trau dồi kiến thức tại hai thư viện với hơn 18.000 đầu sách tham khảo hay vận động, thư giãn tại hệ thống sân bóng rổ, bể bơi, sân golf mini... theo chuẩn quốc tế.

Cựu nữ sinh TAS khuyên các bạn trẻ có ước mơ du học nên chuẩn bị từ sớm, chủ động và không bỏ cuộc. Ngoài việc đầu tư học tập để nâng cao thành tích, bí quyết để chinh phục thành công "giấc mơ Mỹ" của Tuệ Mẫn là tham gia hoạt động ngoại khóa.

Nuôi ước mơ du học từ sớm, cô gái sinh năm 2005 tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của trường. Tại TAS, Mẫn có thể thoải mái lựa chọn các câu lạc bộ với nhiều lĩnh vực, từ thể thao đến nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng mềm.

Tuệ Mẫn (áo xanh) giao lưu, kết nối cùng bạn bè tại TAS. Ảnh: TAS

Cuối cùng, theo Tuệ Mẫn, học sinh nên chọn môi trường học tập giúp khai phá hết tiềm năng của bản thân, trang bị kỹ năng "sinh tồn" khi bước vào bậc học nhiều thử thách hơn như đại học. Với em, hành trang được trang bị tại TAS là tài sản giá trị nhất, giúp bản thân sớm hòa nhập và phát triển tốt ở môi trường mới.

"Môi trường giáo dục toàn diện tại TAS giúp em phát huy mọi thế mạnh cá nhân, nhanh chóng hòa nhập với thầy cô và bạn bè. Những người xung quanh cũng truyền cảm hứng để em thay đổi bản thân theo hướng tích cực, tự tin hơn", Mẫn nói thêm.

