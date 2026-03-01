Nữ sinh ngưng tim sau 31 tiếng ngồi tàu ghế cứng

Trung QuốcNữ sinh 19 tuổi đột ngột ngưng tim ngay trên sân ga ở Quảng Đông, Trung Quốc, do mắc "hội chứng khoang phổ thông" sau hành trình 31 tiếng ngồi tàu hỏa ghế cứng.

Sự việc Tiểu Á, nữ sinh năm nhất đại học, bị ngưng tim do "hội chứng khoang phổ thông" sau 31 tiếng ngồi tàu ghế cứng đang trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội Trung Quốc về những rủi ro sức khỏe khi di chuyển đường dài, theo Guangming Daily ngày 27/2.

Khoảng 5h sáng 21/2, Tiểu Á kết thúc chuyến đi từ Thành Đô đến ga Đông Quảng Đông. Vừa bước xuống tàu, nữ sinh viên năm nhất gục ngã, mất ý thức và ngưng tim. Đội ngũ y tế bệnh viện địa phương phải nỗ lực cấp cứu liên tục suốt 6 giờ mới giành lại mạng sống cho cô gái. Trước ngày khởi hành, Tiểu Á đã có dấu hiệu tức ngực nhưng vẫn quyết định lên đường. Tình trạng ngồi bất động kéo dài, kiệt sức và thiếu nước biến chuyến đi thành sự cố đe dọa tính mạng.

Nữ sinh 19 tuổi đổ gục trên sân ga. Ảnh: GMW

Bác sĩ Hầu Hồng Vĩ, Trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện Trung Sơn (Chiết Giang), chẩn đoán bệnh nhân đối mặt với tình trạng thuyên tắc tĩnh mạch sâu. Ông giải thích hiện tượng này thường tấn công những người ngồi bất động quá lâu trong không gian hẹp như máy bay, xe khách hay tàu hỏa. Việc thiếu vận động làm "máy bơm cơ" ở bắp chân ngừng hoạt động, khiến tốc độ máu lưu thông giảm hơn 50%. Môi trường phương tiện khô nóng cộng thêm thói quen lười uống nước làm máu đặc lại, dễ dàng tạo ra cục máu đông ở chi dưới.

Nhiều người lầm tưởng huyết khối chỉ đe dọa người cao tuổi, song thực tế căn bệnh này tấn công mọi lứa tuổi. Chuyên gia y tế lấy dẫn chứng về một người đàn ông 39 tuổi ngã gục ngay trên phố Hàng Châu hồi năm ngoái do thuyên tắc phổi diện rộng sau 14 giờ ngồi tàu ít vận động. Bác sĩ Hầu ví cục máu đông ở chân giống như "quả bom nổ chậm". Khi bong ra và trôi theo dòng máu lên phổi, chúng gây tắc nghẽn, đẩy tỷ lệ tử vong lên tới hơn 30% chỉ trong giờ đầu tiên phát bệnh.

Bên cạnh nhóm thường xuyên di chuyển đường dài, dân văn phòng ngồi lâu, thai phụ, người béo phì, người dùng thuốc nội tiết hoặc mang bệnh lý nền đều đối diện nguy cơ cao mắc bệnh. Để phòng ngừa rủi ro, bác sĩ khuyên hành khách chủ động vận động nhẹ hoặc co duỗi cổ chân tại chỗ sau mỗi một đến hai giờ. Mọi người cần uống khoảng 200 ml nước lọc mỗi giờ nhằm duy trì độ nhớt ổn định cho máu, đồng thời tránh xa rượu bia và cà phê nhằm ngăn cơ thể mất nước.

