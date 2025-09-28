Nữ sinh mất hơn nửa tỷ đồng khi bị 'bắt cóc online'

Đà NẵngBị nhóm giả danh công an gọi video đe dọa và dẫn dụ đến nhà nghỉ, nữ sinh hoảng loạn chuyển toàn bộ hơn 556 triệu đồng trong tài khoản cho kẻ lừa đảo.

Ngày 27/9, Công an phường Hòa Khánh, Đà Nẵng, tiếp nhận tin báo về việc nữ sinh Thanh Bình (18 tuổi, quê Hà Nội, đang học cao đẳng trên địa bàn) có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng.

Trước đó, mẹ của Bình bất ngờ nhận tin nhắn qua Zalo với nội dung đe dọa "con gái đang bị giữ" và yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc.

Cùng thời điểm, Bình nhận cuộc gọi video từ nhóm giả danh cán bộ công an, gửi hình ảnh giả mạo hồ sơ vụ án và yêu cầu chuyển tiền để "chứng minh trong sạch".

Nữ sinh viên bị nhóm lừa đảo dẫn dụ đến thuê phòng một nhà nghỉ để nói chuyện và sau đó chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản. Ảnh: Công an cung cấp

Không dừng lại ở đó, nhóm này còn buộc nữ sinh thuê phòng trọ một mình và dựng lên kịch bản "trúng tuyển du học" nhằm đánh lạc hướng người thân. Trong tâm lý hoảng loạn, Bình đã chuyển toàn bộ hơn 550 triệu đồng trong tài khoản cá nhân vào tài khoản do kẻ lừa đảo cung cấp.

13h30 cùng ngày, Công an phường Hòa Khánh phát hiện và giải cứu Bình tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Giữa tháng 8, Công an Đà Nẵng đã giải cứu thêm hai cô gái 18 và 19 tuổi bị lừa chuyển tổng cộng 900 triệu đồng. Tại TP HCM, từ tháng 3 đến giữa tháng 8 đã ghi nhận 18 vụ "bắt cóc online" với số tiền yêu cầu chuộc người lên tới 3,5 tỷ đồng.

Theo công an, gọi là "bắt cóc online" bởi nạn nhân bị khống chế điều khiển như là một vụ khống chế bắt cóc thật, dù hoàn toàn không có việc tiếp xúc trực tiếp của kẻ bắt cóc và nạn nhân.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không tin vào cuộc gọi hay tin nhắn tự xưng cơ quan chức năng, không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền khi chưa xác minh, và cần báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

* Tên các nạn nhân đã thay đổi

Ngọc Trường