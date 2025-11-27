Nữ sinh lớp 9 đột quỵ tử vong sau chạy thể dục

Quảng TrịNữ sinh lớp 9 gục ngã sau khi chạy khoảng 60 m trong giờ thể dục, bác sĩ chẩn đoán đột quỵ.

Ngày 27/11, ông Nguyễn Minh Lâm, Hiệu trưởng trường THCS Quảng Xuân, xã Quảng Trạch, cho biết sự việc xảy ra trong tiết học thể dục chạy cự ly ngắn lúc 14h30 hôm qua. Nữ sinh trên chạy khoảng 60-70 m có dấu hiệu mệt, chuyển sang đi bộ thì bất ngờ ngất xỉu. Giáo viên nhanh chóng đưa em đến Trạm Y tế xã rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị. Em tử vong sau đó, bệnh viện xác định nguyên nhân do đột quỵ.

Đột quỵ có hai dạng là nhồi máu não và xuất huyết não, trước đây được cho là bệnh của người cao tuổi. Tuy nhiên, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, có trẻ tuổi 12-13 cũng đột quỵ. Khoảng 80% bệnh nhân bị đột quỵ không có các triệu chứng cảnh báo.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh quan tâm sức khỏe con em. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường như chóng mặt, đau đầu dữ dội, nôn ói, lơ mơ, không linh hoạt như thường ngày, co giật, yếu tay chân một bên, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để chẩn đoán và điều trị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định học sinh mắc bệnh mạn tính, khuyết tật, tai nạn hoặc mắc bệnh đang điều trị, được miễn phần thực hành môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Học sinh cần có bệnh án hoặc giấy chứng nhận do bệnh viện huyện trở lên cấp và có đơn xin miễn môn này gửi trường.

Đắc Thành