Nữ sinh lớp 8 trả lại túi xách chứa hơn 200 triệu đồng

Tây NinhNữ sinh lớp 8 ở phường Long An nhặt được túi xách có hơn 200 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân trên đường đi học về, đã trình báo công an để tìm chủ.

Ngày 20/4, thượng tá Võ Văn Hết, Trưởng Công an phường Long An, cho biết đơn vị đã bàn giao lại túi xách cùng số tiền hơn 200 triệu đồng cho anh Trần Quốc Khải, ngụ địa phương.

Em Trần Thanh Ngọc bàn giao lại túi xách chứa hơn 200 triệu đồng cho Công an phường Long An hai hôm trước. Ảnh: Nam An

Trước đó hai hôm, trên đường tan học, em Trần Thanh Ngọc, học sinh lớp 8 Trường THCS Thống Nhất, phát hiện một túi xách màu đen rơi bên đường nên dừng xe kiểm tra.

Thấy bên trong có nhiều xấp tiền và giấy tờ tùy thân, Ngọc nhanh chóng mang đến Công an phường Long An trình báo.

Từ thông tin trong giấy tờ, đến tối cùng ngày, công an đã liên hệ được với anh Khải và hoàn trả lại toàn bộ tài sản.

Hoàng Nam