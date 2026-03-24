Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong hẻm

Video dài gần hai phút lan truyền trên mạng xã hội chiều 23/3, em này đang đứng bên lề đường thì bị một nhóm mặc áo khoác, đeo khẩu trang... đi xe đạp điện đến lao vào đánh.

Xung quanh, nhiều học sinh đứng xem, có em dùng điện thoại quay lại.

Nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn giữa đường. Ảnh: Cắt từ Video

Theo Công an phường Trảng Dài, các học sinh liên quan đều là học sinh trường THCS Trường Sa và Trảng Dài. Các em đã dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt, nắm tóc kéo giật, khiến nạn nhân phải đến cơ sở y tế thăm khám. Sức khỏe em này hiện ổn định.

Nhà chức trách đang tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định. Còn theo Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hình thức kỷ luật cao nhất trong nhà trường đối với học sinh đánh bạn thường là viết bản kiểm điểm có cam kết của gia đình.

