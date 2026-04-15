Nữ sinh lớp 8 bị bạn ép cởi áo, quay video trên bục giảng

Thanh HóaNữ sinh lớp 8 bị hai bạn cùng lớp dùng ghế đánh liên tiếp, ép cởi áo và quay video ngay trên bục giảng sau giờ tan học.

Video này lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc những ngày qua. Sáng 15/4, ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Lặc, xã Ngọc Lặc, xác nhận sự việc xảy ra ở trường, tại lớp 8A1 vào cuối tháng trước.

Khoảng 11h45 hôm đó, khi các giáo viên đã rời khỏi trường, một nhóm học sinh ở lại lớp do mâu thuẫn từ việc nhắn tin nói xấu nhau. Tại đây, hai nữ sinh đã lao vào hành hung bạn.

Theo video ghi lại sự việc, hai em này liên tục giật tóc, bắt bạn cởi áo đồng phục. Nạn nhân không làm theo liền bị một em dùng ghế nhựa vụt nhiều lần vào đầu đến khi ghế bị gãy.

Nhóm này sau đó thay nhau dùng điện thoại ghi hình, tiếp tục tát và cởi khuy áo của nạn nhân. Nữ sinh liên tục chắp tay, nói "em xin chị" nhưng không được. Sau ba phút, nhóm này ép được bạn cởi áo, vừa quay video, vừa cười đùa, chế giễu, nói tục. Nạn nhân hoảng loạn bật khóc.

Hai nữ sinh còn đe dọa bạn, rằng nếu kể lại sự việc sẽ phát tán video cho cả trường và nhiều người xem, đồng thời yêu cầu "cười lên" mới cho về.

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Dũng cho biết đã gặp các phụ huynh, phối hợp cơ quan công an để làm rõ và có biện pháp răn đe. Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định kỷ luật hai em đánh bạn bằng hình thức viết bản kiểm điểm, yêu cầu không tái phạm. Đây là hình thức xử lý cao nhất trong nhà trường, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nạn nhân được gia đình và trường đưa đi kiểm tra sức khỏe, không gặp chấn thương nghiêm trọng. Em này đã quay lại trường học vào ngày hôm sau.

Nạn nhân bị lột áo, liên tục chắp tay van xin, che ngực. Ảnh cắt từ clip

