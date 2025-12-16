Nữ sinh lớp 8 bị bạn đâm tử vong

Ninh BìnhHai nhóm nữ sinh lớp 8 hẹn nhau ra khu vực vắng đánh nhau và một em đã bị đâm tử vong.

Khoảng 13h ngày 16/12, một nhóm nữ sinh THCS ở xã Bình Minh và nhóm ở THCS Kim Đông hẹn nhau đến khu vực vắng người, gần một bờ mương ở xã Bình Minh để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh người dân cung cấp

Hai bên cãi vã to tiếng, đánh nhau bằng mũ bảo hiểm. Trong lúc giằng co, một nữ sinh lớp 8 trường THCS Kim Đông bất ngờ rút dao đâm bạn ở xã Bình Minh. Nạn nhân tử vong sau đó.

Theo chính quyền địa phương, hai học sinh này đều có học lực tốt và hạnh kiểm khá.

Cơ quan điều tra đã thu được hung khí bị ném xuống mương. Nhà chức trách đã tạm giữ nghi can, lấy lời khai nghi can với sự giám hộ của người thân.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã cử cán bộ đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Lê Hoàng