Nữ sinh lớp 11 đạt 9.0 IELTS

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, 17 tuổi, đạt 9.0 IELTS ngay lần thi đầu tiên, với ba kỹ năng Nghe, Nói, Đọc tuyệt đối.

Bảo Ngọc, học sinh lớp 11 chuyên Anh, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP HCM, nhận kết quả trên hồi cuối tháng 2. Nữ sinh cho hay ban đầu đặt mục tiêu 8.5 để làm hồ sơ du học, nhưng kết quả vượt mong đợi.

"Nhìn điểm số, em vui đến mức không nói nên lời", Ngọc nhớ lại.

Theo thống kê trên trang chủ IELTS, chỉ khoảng 1% người thi ở Việt Nam đạt mốc điểm 8.5 trở lên. Ngoài ra, cuối năm ngoái, Ngọc còn đạt 1500/1600 SAT (bài thi chuẩn hóa, dùng đăng ký xét tuyển vào đại học Mỹ).

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngọc cho hay bắt đầu ôn thi IELTS từ tháng 6/2024. Thời gian đầu, em mua gói học online, sau tự luyện tại nhà.

Với phần Nghe, Ngọc chủ yếu nghe podcast, xem kênh TED-Ed về giáo dục, khoa học, triết học... vào buổi tối và cuối tuần để mở rộng vốn từ và kiến thức. Cộng với nền tảng tiếng Anh được trau dồi từ cấp 1, Ngọc không gặp khó khăn để nghe - hiểu. Cho đến tháng cuối trước khi thi, em mới làm khoảng 10 đề Nghe.

Tương tự, với kỹ năng Đọc, nữ sinh đã rèn luyện từ ngày ôn vào chuyên Anh. Khi luyện thi IELTS, Ngọc thường hoàn thành bài sớm 30 phút, với điểm 8.5-9.0. Tuy nhiên, chủ đề bài Đọc hôm thi khó hơn so với lúc ôn luyện, nên Ngọc làm chậm hơn, cũng như phải kiểm tra bài kỹ.

Ở phần này, nữ sinh đặc biệt chú ý dạng True/False/Not Given vì thường sai khi suy luận.

"False là khi thông tin trong bài đọc trái ngược với đề bài, trong khi Not Given là khi bài không đề cập đến", Ngọc đúc kết.

Với dạng bài Matching Heading, đề yêu cầu nối tiêu đề với đoạn văn về quá trình phát triển của đồng xu trong các triều đại Hy Lạp. Nữ sinh chọn tiêu đề ngay sau khi đọc từng đoạn, thay vì đọc hết rồi mới chọn, để tránh bị rối. Với đoạn khó, Ngọc bỏ qua rồi quay lại sau để loại trừ.

Ở kỹ năng Nói, Ngọc luyện bằng cách nghe người bản xứ rồi bắt chước cách phát âm và nhấn nhá. Em thường tự nói hoặc giao tiếp với bạn bè ở lớp bằng tiếng Anh. Nữ sinh nhìn nhận lúc đầu gặp khó khăn trong sắp xếp ý, khiến bài nói dài dòng, kém mạch lạc, phần mở rộng chưa đủ sâu dù có lợi thế về từ vựng.

"Sau đó, em tìm ra cấu trúc nói từ tổng quát đến chi tiết, bao gồm nêu ý chính, đưa lý do, so sánh, chia sẻ góc nhìn cá nhân, rồi minh chứng bằng ví dụ", Ngọc kể.

Với yêu cầu nói về một chủ đề cho sẵn, Ngọc thấy đề bài dù đa dạng, vẫn xoay quanh những nhóm lớn như miêu tả người, sự kiện, địa điểm... Khi trả lời, nữ sinh bám vào câu hỏi, kết hợp phương pháp kể chuyện (storytelling) để bài nói có chiều sâu và độ dài phù hợp. Chẳng hạn, với đề yêu cầu tả người, Ngọc lồng ghép tình huống cụ thể từng trải qua với người đó.

Hôm thi, Ngọc gặp đề "Mô tả một người tràn đầy năng lượng mà bạn biết", tương tự với bài "Mô tả một người bạn thân" mà em từng luyện tập. Nhờ vậy, nữ sinh trình bày nhiều ý tưởng, sử dụng các từ và cụm từ thể hiện đặc trưng của họ như "chatterbox" (người nói nhiều) hay "share the same goals" (có cùng mục tiêu).

Với câu hỏi mở mang tính biện luận, thường gây khó khăn cho nhiều thí sinh, nhưng Ngọc lại thấy khá dễ nhờ thường nghe đa dạng đề tài, trau dồi nhiều cách lập luận. Hôm thi, giám khảo liên tục thay đổi chủ đề, từ "Bạn nghĩ gì về năng lượng thể chất?" sang "Bạn có nghĩ công nhân xây dựng xứng đáng nhận lương cao hơn không?".

"Em hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nắm bắt và đưa ra quan điểm, trước khi giám khảo chuyển sang chủ đề 'năng lượng tinh thần'", Ngọc nhớ lại.

Bảo Ngọc đạt 8.0 ở kỹ năng Viết, vượt mức mong đợi 7.5. Nữ sinh tâm đắc vì đã rèn kỹ năng này bằng ChatGPT và mua một gói luyện IELTS có hỗ trợ chấm bài bằng AI.

"ChatGPT chấm bài gắt gao và chi tiết hơn, đồng thời đưa ra bài mẫu có nhiều cụm từ hay, giúp em mở rộng kiến thức", Ngọc chia sẻ.

Ở phần 1, yêu cầu miêu tả bảng biểu, Ngọc ôn một số cấu trúc miêu tả xu hướng và tham khảo bài viết điểm cao. Nữ sinh cho rằng để đạt điểm cao cần liên kết số liệu thay vì chỉ liệt kê dữ kiện. Việc so sánh số liệu ngang nhau, mức chênh lệch gấp bao nhiêu lần hoặc biến động theo thời gian sẽ giúp bài viết logic hơn. Ngoài ra, em sử dụng cấu trúc câu linh hoạt.

Một cấu trúc mà em hay dùng là: "By the end of the survey, the figure for A reached ..., emerging as the lowest among all categories" (Đến cuối khảo sát, số liệu của A đạt ..., trở thành mức thấp nhất trong tất cả hạng mục).

Với phần 2 của bài Viết, nữ sinh được yêu cầu phân tích lợi và hại của việc xem tivi ở trẻ em vào ngày thi. Ngọc nêu hai mặt của vấn đề, nhưng không kịp viết thêm đoạn nêu quan điểm cá nhân.

"Nếu thi lại, em sẽ luyện kỹ năng Viết bài bản, triển khai ý chặt chẽ và dùng đa dạng cấu trúc hơn để cải thiện điểm", Ngọc nói.

Thanh Thư