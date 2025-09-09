Nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh hội đồng sau lễ khai giảng

Nghệ AnNữ sinh lớp 10 ở xã Đông Hiếu bị bạn chặn đường, túm tóc, đấm đá sau lễ khai giảng, vì nghi nói xấu.

Ngày 9/9, lãnh đạo trường THPT Đông Hiếu cho biết đã gặp phụ huynh và 4 học sinh liên quan sự việc để tìm hiểu nguyên nhân và nhắc nhở.

Theo tường trình, nữ sinh lớp 10 và nhóm bạn trước đó có mâu thuẫn do nghi ngờ nói xấu nhau. Sáng 5/9, trên đường về nhà sau lễ khai giảng, nữ sinh bị một cô gái chặn lại, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu.

Sau khi em ngã xuống đường, hai bạn khác tiếp tục lao vào kéo tóc, đấm, đá liên tiếp. Nhiều người chứng kiến nhưng không ai can ngăn.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh vi phạm nội quy chịu một trong ba hình thức kỷ luật: nhắc nhở, khiển trách hoặc tạm dừng học có thời hạn (tối đa một năm). Thực tế, đa số trường áp dụng đình chỉ học 1-2 tuần, hạ hạnh kiểm, khiển trách hoặc nhắc nhở.

Trường THPT Đông Hiếu hiện chưa đưa ra hình thức xử lý cụ thể.

Đức Hùng