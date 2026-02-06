Nữ sinh lĩnh án tù vì thuê người thi hộ TOEFL

Thi TOEFL và IELTS 4 lần nhưng không đủ để tốt nghiệp, Huang Xinyi thuê người thi hộ, "hô biến" ảnh thí sinh cho giống mình, bị kết án ba tháng tù.

Tòa án sơ thẩm Tuen Mun (Hong Kong, Trung Quốc) ngày 2/2 tuyên phạt Huang Xinyi, 22 tuổi, học viên thạc sĩ Đại học Baptist, ba tháng tù giam. Huang bị cáo buộc sử dụng chứng chỉ tiếng Anh giả để tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam trước đó.

Theo hồ sơ, Huang theo học ngành Quản lý công và Quản trị tại Đại học Lĩnh Nam từ tháng 9/2022. Điều kiện tốt nghiệp bắt buộc là phải có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 87/120 điểm hoặc IELTS 6.5.

Tháng 5/2024, Huang gửi kết quả TOEFL qua email cho nhà trường. Tuy nhiên, các nhân viên phát hiện ảnh thí sinh trên chứng chỉ không khớp với diện mạo của nữ sinh nên yêu cầu đối chất. Huang ban đầu khẳng định đã trực tiếp dự thi tại Campuchia, nhưng sau khi nhà trường xác minh với hội đồng thi, cô mới thừa nhận đã thuê người thi hộ.

Huang Xinyi. Ảnh: Sing Tao Headlines.

Huang bị bắt hồi tháng 2/2025. Nữ sinh khai đã thi TOEFL và IELTS 4 lần nhưng đều không đạt chuẩn. Cho rằng thi tại Campuchia sẽ dễ hơn, cô đã sang quốc gia này đăng ký. Tuy nhiên, vì thấy không khỏe khi đến trung tâm khảo thí, Huang thuê người thi hộ với giá 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng). Khi nhận bảng điểm, thấy ảnh không phải mình, cô tự chỉnh sửa cho giống để nộp về trường.

Luật sư của Huang cho biết cô từng bị Đại học Lĩnh Nam kỷ luật bằng hình thức lao động công ích. Đáng chú ý, ở lần thi thứ 5, nữ sinh này đã tự thi và đạt điểm đủ để tốt nghiệp bằng năng lực của mình.

Dù vậy, Thẩm phán đánh giá hành vi sử dụng bằng cấp giả để tốt nghiệp hoặc xin việc là tội "rửa bằng cấp", nghiêm trọng tương đương tội "rửa tiền". Bản án ba tháng tù được đưa ra nhằm răn đe.

Cùng phiên tòa, Jia Peng, 24 tuổi, đàn anh cùng khoa với Huang ở Đại học Lĩnh Nam, cũng lĩnh án ba tháng tù với tội danh tương tự khi khai man điểm TOEFL để tốt nghiệp.

Khánh Linh (Theo HKFP, Sing Tao Headlines, SCMP)