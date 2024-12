Nữ sinh liên tiếp mắc lừa công an và luật sư 'ảo'

Nữ sinh 20 tuổi sau khi bị kẻ mạo danh công an lừa chuyển tiền đã không trình báo công an mà lên Facebook "Luật sư Kim Huệ" nhờ lấy lại, tiếp tục sập bẫy lừa.

Hôm 25/12, Duyên, sinh viên đại học ở Đà Nẵng, tạm trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi xưng là cán bộ công an và thông báo đang điều tra một vụ án mà Duyên liên quan, nếu cô muốn chứng minh trong sạch thì chuyển tiền vào "tài khoản của cơ quan chức năng để niêm phong".

Theo Công an Đà Nẵng, nữ sinh lúc này hoảng sợ và lập tức bị thâu tóm tâm lý, đồng ý chuyển 3 lần tiền tổng cộng 29,2 triệu đồng vào số tài khoản 3701296819 của một ngân hàng, chủ tài khoản là CT TNHH Dau Tu Shark Crydto. Đến khi mất tiền, Duyên trấn tĩnh xâu chuỗi sự việc mới biết mình bị lừa.

Tuy nhiên, cô không đến cơ quan công an trình báo mà lên mạng nhờ trang Facebook "Luật sư Kim Huệ" lấy lại tiền. Luật sư "ảo" giới thiệu các bước làm hồ sơ và đề nghị Duyên chuyển 3 lần tiền, tổng 11,7 triệu đồng đến tài khoản 41751797 của Nguyen Thi Xuan Bang.

Sau khi làm theo, Duyên không thể liên lạc với trang "Luật sư Kim Huệ". Lúc này cô mới đến công an trình báo.

Công an Đà Nẵng cảnh báo nhiều trang web, fanpage lập ra với mục đích lừa đảo.

Chỉ trong tháng 12, tại phường Vĩnh Trung, cũng xảy ra hai vụ giả danh công an để lừa đảo. Trưa 4/12, bà Mười, 55 tuổi, nhận thông báo sim điện thoại của mình sẽ bị khóa. Chưa kịp tìm hiểu lý do thì có cuộc gọi của người tự xưng là Nguyễn Minh Hải "Trưởng phòng Công an thành phố Đà Nẵng", thông báo bà Mười có liên quan đến một phi vụ làm ăn phi pháp.

"Công an" Hải yêu cầu bà Mười cầm cố sổ đỏ lấy tiền chuyển vào số tài khoản của "cơ quan chức năng" để chứng minh mình không vi phạm pháp luật. Bà Mười đến ngân hàng cầm cố sổ đỏ được 1,7 tỷ đồng rồi chuyển hết vào tài khoản ngân hàng 08631663 mang tên Nguyen Hong Hai.

Ngày 7/12, "công an" Hải yêu cầu bà Mười chuyển thêm 300 triệu đồng, buộc bà phải đi vay mượn tiền để làm theo yêu cầu. Đến ngày 13/12 bà mới phát hiện mình bị lừa và đi báo công an.

Công an Đà Nẵng cho biết, hình thức lừa đảo của hai vụ trên không mới. Kẻ lừa đảo đã lợi dụng tâm lý hoang mang, lo sợ của người dân khi nghe có người giới thiệu là "công an" và thông báo liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục "mắc bẫy", cá biệt như trường hợp chị Duyên - thay vì trình báo công an lại lên mạng tìm luật sư và bị lừa thêm một lần nữa.

Công an cũng chỉ ra thủ đoạn của tội phạm là lập ra các tài khoản, fanpage, website trên không gian mạng mạo danh các đơn vị của Bộ Công an, công ty luật, văn phòng luật sư quảng cáo về các dịch vụ như: tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lấy lại tiền bị treo, thu hồi tiền lừa đảo, thu hồi tiền treo trên sàn thương mại điện tử, thu hồi tiền treo không cần cọc... với cam kết chỉ thu phí sau khi người dân đã lấy lại được tiền bị lừa.

Theo cảnh sát, trên không gian mạng, tội phạm tiếp cận các nạn nhân đã bị lừa đảo rồi lợi dụng tâm lý tiếc tiền, cần lấy lại tài sản đã mất, để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lần hai. Khi nạn nhân liên hệ với nhóm này, chúng sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và thông tin về vụ việc đã bị lừa; cài đặt, tải các ứng dụng khác như Zalo, Telegram... để tiện liên hệ và yêu cầu người dân chuyển tiền để làm thủ tục, hồ sơ.

Thậm chí, chúng sẽ sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, văn bản để tạo ra các tài liệu giả khiến người dân tin tưởng về việc hồ sơ của mình đã được tiếp nhận, xử lý. Sau đó chúng bịa ra nhiều lý do như cần thêm tiền để hồ sơ được xét duyệt, hồ sơ thiếu thông tin, lỗi hệ thống để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển khoản với số tiền lớn hơn, nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/12, Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các nạn nhân đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với người đăng tải trên website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lấy lại tiền bị treo, thu hồi tiền lừa đảo... và không chuyển tiền để "được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ".

Khi bị lừa dưới mọi hình thức, người dân cần trực tiếp đến các cơ quan công an để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính về các vụ việc mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận, giải quyết.

Ngọc Trường

* Tên nạn nhân đã thay đổi