Nữ sinh học công nghệ kỹ thuật tại MIT Uni tăng 30%

Tỷ lệ nữ sinh theo học công nghệ, kỹ thuật tại MIT Uni tăng hơn 30% mỗi năm, từ 2021, phản ánh xu hướng chọn ngành mới trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo TS. Nguyễn Trọng Trung, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT Uni), sự tham gia của nữ giới trong lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật đang gia tăng rõ rệt trong 5 năm trở lại đây. Điều này góp phần bổ sung nguồn nhân lực và thúc đẩy đa dạng trong môi trường sáng tạo, nhất là khi các ngành như công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô hay tự động hóa đều đang thiếu hụt nhân lực, đặc biệt tại Đồng Nai.

Buổi làm bài tập về code của Xuân Quỳnh (thứ hai từ trái qua), sinh viên K23 ngành Công nghệ thông tin và nhóm bạn. Ảnh: MIT Uni

Trên bình diện rộng hơn, khối ngành công nghệ - kỹ thuật tại Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy số sinh viên theo học nhóm ngành STEM tăng từ khoảng 543.652 sinh viên năm học 2021-2022 lên gần 685.800 sinh viên vào năm học 2024-2025.

Trong xu hướng chung đó, sự gia tăng của nữ sinh tại MIT Uni. được xem là một biểu hiện cụ thể ở cấp cơ sở đào tạo. Nhà trường cho biết, không chỉ số lượng tăng, mức độ quan tâm của nữ sinh đối với các ngành như công nghệ thông tin hay công nghệ kỹ thuật ô tô cũng rõ nét hơn qua từng mùa tuyển sinh.

Lựa chọn theo học ngành công nghệ kỹ thuật ôtô, Thanh Thảo, sinh viên MIT Uni, cho biết từng đối mặt với nhiều băn khoăn khi bước vào lĩnh vực vốn được xem là "kén nữ". Tuy nhiên, quá trình học giúp cô nhận ra sự phù hợp giữa tư duy logic và niềm yêu thích công nghệ, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Tương tự, Phan Hoa Đăng và Xuân Quỳnh, sinh viên ngành công nghệ thông tin khóa 23, đang từng bước khẳng định năng lực thông qua các dự án lập trình và phát triển phần mềm. Những trường hợp này cho thấy nữ sinh không chỉ tham gia mà còn có khả năng thích nghi và phát triển trong môi trường công nghệ.

Thanh Thảo, sinh viên K23 ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô trong một buổi học thực hành. Ảnh: MIT Uni

Để thúc đẩy xu hướng này, MIT Uni triển khai học bổng dành riêng cho nữ sinh theo học khối ngành công nghệ - kỹ thuật, hướng đến những thí sinh có thành tích tốt và đam mê lĩnh vực. Song song, nhà trường xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và trải nghiệm doanh nghiệp từ sớm.

Trong quá trình học, sinh viên được tham gia các hoạt động thực tế tại doanh nghiệp trong ngành. Những trải nghiệm này giúp người học hiểu rõ hơn về cấu tạo, nguyên lý vận hành của hệ thống kỹ thuật, đồng thời nâng cao kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng với môi trường làm việc.

Theo đại diện nhà trường, các định kiến về giới trong lĩnh vực kỹ thuật đang dần thay đổi. Khi công nghệ trở thành nền tảng của nhiều ngành nghề, cơ hội được mở rộng cho mọi đối tượng, trong đó nữ giới ngày càng đóng vai trò rõ nét hơn.

Sự gia tăng của nữ sinh trong khối ngành công nghệ - kỹ thuật không chỉ phản ánh thay đổi trong lựa chọn ngành học, mà còn góp phần hình thành lực lượng lao động đa dạng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số.

Thái Anh