Nữ sinh giành HC vàng SEA Games được trường thưởng hơn 100 triệu đồng

Nguyễn Thanh Duyên được trường Đại học Ngân hàng TP HCM thưởng 132 triệu đồng, gồm iPhone 17 Pro Max, sau khi giành huy chương vàng Esport tại SEA Games 33.

Duyên được vinh danh và khen thưởng trong lễ tốt nghiệp của trường, sáng 21/12. Em hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Luật kinh tế, điểm trung bình (GPA) học kỳ vừa qua đạt 7.8/10.

"Em rất vui và tự hào, cảm ơn thầy cô đã tạo điều kiện trong quá trình tập luyện, thi đấu. Phần thưởng của trường hôm nay là một sự động viên lớn với em", Duyên chia sẻ.

Ở SEA Games 33, Thanh Duyên thi đấu ở vị trí ADL (xạ thủ - đường Rồng) - một trong những vị trí quan trọng của đội hình, có ảnh hưởng lớn đến cục diện và kết quả trận đấu.

Cách đây 4 ngày, đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Lào, sau khi Thái Lan rút lui vì bê bối gian lận của thành viên Tokyogurl, qua đó giành tấm huy chương vàng đầu tiên của bộ môn Liên quân tại SEA Games 33.

Thanh Duyên tại SEA Games 33. Ảnh: Cao Thủ Liên Quân

Duyên kể làm quen với bộ môn Esport từ năm lớp 6 và bị hấp dẫn bởi yếu tố tốc độ, linh hoạt và tư duy nhanh. Ban đầu, gia đình nữ sinh không ủng hộ, thậm chí gây áp lực vì lo em chểnh mảng việc học.

Duyên thuyết phục bố mẹ bằng thành tích học tập ổn định, đạt loại giỏi từ THCS đến THPT, sau đó đỗ vào trường Đại học Ngân hàng TP HCM.

"Thời còn đi học, mỗi ngày em chỉ chơi tối đa 3 tiếng, giai đoạn ôn thi thì gác lại để tập trung học", Duyên cho biết.

Đến tháng 6, Duyên cùng một số bạn bè lập đội, tham gia các vòng loại và được chọn đại diện Việt Nam thi đấu ở SEA Games 33.

Thời gian tập luyện, cả đội chơi 6 tiếng mỗi ngày, chủ yếu vào buổi tối. Ban ngày, nữ sinh vẫn cố gắng đi học đầy đủ và giải quyết bài vở trên lớp.

Theo Duyên, điểm then chốt trong thi đấu Esport là tinh thần đồng đội, cần sự ăn ý, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Ngược lại, đội nào không hiểu ý nhau thì dù có nhiều cá nhân xuất sắc vẫn khó giành chiến thắng.

Duyên chụp ảnh cùng bố trong buổi khen thưởng của trường Đại học Ngân hàng TPHCM, ngày 21/12. Ảnh: Thanh Xuân

Từ Đồng Nai lên TP HCM tham gia buổi vinh danh con gái, ông Nguyễn Viết Thắng, cho biết không hiểu nhiều về bộ môn Esport. Trước đây, thấy con gái chơi games, ông lo lắng, vừa khuyên vừa gây áp lực để con tập trung vào việc học. Khi con đỗ đại học, ông yên tâm hơn, dần ủng hộ nhưng vẫn căn dặn không được quên việc học.

"Giây phút con và đồng đội chiến thắng, giành huy chương vàng, tôi rất xúc động", bố của Duyên chia sẻ.

Nhìn nhận tấm huy chương vàng SEA Games là một dấu mốc ý nghĩa nhưng Duyên xác định không đi theo con đường thi đấu Esport chuyên nghiệp.

"Esport vẫn là đam mê nhưng để giải trí là chính, em vẫn ưu tiên cho việc học tập, đặt mục tiêu tốt nghiệp rồi đi làm trong ngành Luật hoặc Kinh tế", nữ sinh chia sẻ.

Lệ Nguyễn