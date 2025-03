Nữ sinh Mỹ gây sốt vì ảnh chụp lúc tạm giữ 'xinh như hoa hậu'

MỹSau khi bị tạm giữ vì lái xe quá tốc độ, Lily Stewart, 22 tuổi, bất ngờ thu hút sự chú ý nhờ bức ảnh mỉm cười được nhận xét như 'Hoa hậu Mỹ'.

Theo Cảnh sát bang Georgia, Lily Stewart, sinh viên Đại học Georgia, bị cảnh sát tuần tra dừng phương tiện hai lần chỉ trong vài phút vào ngày 8/3 vì lái xe "vượt quá giới hạn tối đa".

Đầu tiên, cảnh sát dừng chiếc Volvo XC40 đời 2021 của Lily do đã lái xe với tốc độ 79 mph (khoảng 127 km/h) trong khu vực giới hạn tốc độ 55 mph (88 km/h). Chỉ hai phút sau khi bị phạt, Lily lại bị cảnh sát dừng xe do chạy với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn, đạt tới 84 mph (khoảng 135 km/h) trên con đường nông thôn vắng vẻ.

Do hai lần vi phạm liên tiếp, Lily bị bắt. "Việc bắt giữ là cần thiết để giảm thiểu rủi ro tức thời do hành vi lái xe liều lĩnh gây ra, giúp ngăn ngừa các hành vi vi phạm tiếp theo và tai nạn tiềm ẩn, đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông khác", cảnh sát viết trong báo cáo.

Vụ việc không có gì đáng chú ý cho đến khi bức ảnh chụp Lily tại đồn cảnh sát được trang tin tức The Georgia Gazette đăng tải hôm 15/3, thu hút 1,7 triệu lượt xem trên X, đồng thời nhận hơn 10.000 lượt like và chia sẻ, cùng 3.800 bình luận trên Facebook.

Ảnh chụp hồ sơ (mugshot) tại đồn cảnh sát thường được lưu hành rộng rãi ở bang Georgia, trên các trang mạng xã hội và các kênh tin tức địa phương.

Lily Stewart cười rạng rỡ trong ảnh chụp khi bị bắt. Ảnh: Morgan County Sheriff's Office

Một số dùng mạng nhận xét: "Tội duy nhất ở đây là đánh cắp trái tim tôi" và "Họ đã bắt Hoa hậu Mỹ". Thậm chí một số người còn đề nghị trả tiền bảo lãnh cho cô.

Trong cuộc phỏng vấn với TMZ, Lily giải thích đang trên đường đến dự tiệc sinh nhật bạn thì bị bắt, lớp trang điểm và kiểu tóc trông vẫn đẹp do vừa làm xong trước đó không lâu. Cô nói thấy buồn cười trước những lời khen ngợi và cả chế giễu, không để bị ảnh hưởng quá nhiều.

Nữ sinh chia sẻ bị mọi người trong trường nhận ra nhờ sự nổi tiếng trên mạng nhưng không có ý định ăn theo đó để thu hút sự chú ý hơn nữa.

Giải thích về việc cười trong ảnh chụp khi bị bắt, Lily Stewart nói "mỉm cười theo bản năng" mỗi khi đứng trước ống kính. Ảnh: Instagram

"Tôi không biết là có thể bị bắt vì chạy quá tốc độ", Lily nói. Cô mô tả lại quá trình bị tạm giữ trong vài tiếng đồng hồ và gọi đó là "trải nghiệm điên rồ nhất từng gặp", đồng thời hy vọng "không bao giờ xảy ra nữa". Nữ sinh đã trả tiền bảo lãnh 440 USD, chụp ảnh hồ sơ rồi được cho về.

Hành vi lái xe quá tốc độ có thể bị phạt tới 1.000 USD. Lily cho biết luật sư đã giải quyết xong vụ việc, cô đang tham gia khóa học lái xe an toàn và hoàn thành 20 giờ phục vụ cộng đồng cũng như viết một bài báo về "phóng nhanh có thể giết người".

Tuệ Anh (Theo Fox News, Nypost)