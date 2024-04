Nữ sinh gặp họa vì lọt tầm ngắm kẻ hiếp dâm

MỹDru Sjodin bị kẻ hiếp dâm hàng loạt tấn công ở bãi đậu xe khi tan làm, năm tháng sau thi thể cô mới được tìm thấy trên núi.

Dru Sjodin, 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa tại Đại học North Dakota, kết thúc ca làm tại trung tâm mua sắm Columbia Mall ở thành phố Grand Forks vào lúc 16h ngày 22/11/2003. Sau khi mua ví ở cửa hàng, Dru vừa đi bộ đến bãi đậu xe vừa nói chuyện điện thoại với bạn trai Chris Lang.

Cuộc gọi bị gián đoạn vì Dru đột ngột cúp máy sau khi nói điều gì đó đại loại như "ok, ok". Thấy bạn gái không lộ vẻ cấp bách, Chris không nghĩ nhiều. Ba tiếng sau, Chris nhận được một cuộc gọi khác từ số của Dru nhưng chỉ nghe thấy âm thanh bấm nút.

Tối đó, không thấy Dru đến làm ca hai, bạn bè lo lắng báo cảnh sát. Cảnh sát tìm thấy ôtô của cô vẫn còn ở bãi đậu xe và một vỏ dao rơi gần lốp xe.

Dru Sjodin. Ảnh: ABC News

Cảnh sát nhanh chóng lần ra vị trí của cuộc điện thoại thứ hai kết nối với Chris ở gần thành phố Crookston, bang Minnesota. Do có khả năng Dru bị bắt cóc và vận chuyển xuyên bang, nhiều cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm FBI, tham gia vào vụ án và khám xét khu vực xung quanh.

Hơn 1.300 tình nguyện viên tản ra khắp vùng nông thôn lạnh giá, lùng sục từng cánh đồng ngập tuyết để giúp gia đình tìm Dru. Một chiếc giày của cô gái được tìm thấy dưới cây cầu ở Crookston, cách trung tâm mua sắm khoảng 40 km.

Bốn ngày sau khi Dru mất tích, việc phân tích các video giám sát của trung tâm thương mại đã giúp các điều tra viên tìm ra nghi phạm tiềm năng đầu tiên: Alfonso Rodriguez Jr., 50 tuổi, ở Crookston, Minnesota. Xe của ông ta được nhìn thấy tại trung tâm thương mại ở Grand Forks vào ngày Dru biến mất.

Khi xem xét hồ sơ phạm tội của Alfonso, điều tra viên lo ngại về một kẻ hiếp dâm hàng loạt đang lẩn trốn.

Năm 1974, Alfonso bị kết tội hiếp dâm và tấn công hai phụ nữ trẻ. Nạn nhân đầu tiên cho biết bị tấn công tình dục sau khi cô đồng ý chở hắn về nhà vì cả hai là bạn học cùng trường. Trong vụ thứ hai, Alfonso dùng dao làm bếp đe dọa nạn nhân.

Alfonso bị kết án 15 năm tù trong vụ đầu tiên, nhưng bản án bị hoãn thi hành, và hắn bị phạt tiếp nhận điều trị tội phạm tình dục tại Bệnh viện An ninh Minnesota trong vụ còn lại.

Năm 1980, Alfonso lại gây án khi được rời bệnh viện để thăm gia đình. Hắn định bắt cóc một phụ nữ và đâm cô hai lần trước khi nạn nhân chống trả và bỏ trốn.

Alfonso phải ngồi tù 23 năm sau vụ tấn công thứ ba và được lệnh chấp hành bản án được hoãn lại trước đó. Hắn được trả tự do vào tháng 5/2003, bị xếp vào tội phạm tình dục cấp độ 3 ở Minnesota, nghĩa là hắn có khả năng tái phạm cao. Tuy nhiên, bang North Dakota không có sổ đăng ký tội phạm tình dục vào thời điểm Dru mất tích. Vì vậy, cư dân khu vực Grand Forks không nhận thức được mối nguy hiểm tiềm tàng mà Alfonso gây ra cho cộng đồng của họ.

Sau khi ra tù, Alfonso chuyển đến nhà mẹ ở Crookston, nhận làm việc lặt vặt với mức lương thấp. Những người sống trong khu vực lân cận đều biết Alfonso là tội phạm tình dục đã bị kết án. Tuy nhiên, nhiều người không nhận thấy hắn có điều gì khác lạ ngay cả sau khi Dru biến mất vào tháng 11/2003. Không ai nghi ngờ Alfonso có liên quan đến tội ác, cho đến khi cảnh sát đến bắt hắn để thẩm vấn vào ngày 26/11/2003.

Alfonso thừa nhận đến Grand Forks bốn ngày trước đó để mua quần áo và xem bộ phim Once Upon a Time in Mexico. Lời khai bị lật tẩy vì bộ phim này không được chiếu vào thời điểm Alfonso khai rằng mình đã xem nó.

Các cuộc điều tra sâu hơn cho thấy biên lai mua hàng của Alfonso tại nhiều cửa hàng khác nhau xung quanh trung tâm thương mại, trong đó có biên lai mua một con dao từ cửa hàng Menards gần đó.

Khi khám xét xe của Alfonso, cảnh sát tìm thấy những con dao trong cốp xe và ngăn chứa đồ. Đồng thời, các chuyên gia hiện trường vụ án kiểm tra vỏ dao được tìm thấy cạnh xe của Dru và xác định nó đi kèm với con dao gấp thường được bán tại cửa hàng Menards. Con dao giống hệt được nhìn thấy trong cốp xe của Alfonso.

Alfonso cung cấp con dao cho cảnh sát và phủ nhận liên quan vụ mất tích của Dru. Tuy nhiên, khi khám xét kỹ xe của Alfonso, nhà chức trách phát hiện những vết máu trên cửa sổ phía sau và ghế sau, được xác định có ADN trùng khớp với ADN của nữ sinh mất tích. Cảnh sát cho rằng Dru có thể đã bị đánh vào mặt gây chảy máu.

Khi các đội tìm kiếm tiếp tục rà soát khắp nơi mong tìm ra dấu vết của Dru, cảnh sát bắt Alfonso với cáo buộc bắt cóc.

Sau năm tháng tìm kiếm, ngày 17/4/2004, cảnh sát phát hiện thi thể bán khỏa thân của Dru ngay dưới lớp tuyết mới tan trong khe núi ở phía tây Crookston, hai tay bị trói sau lưng.

Cơ thể Dru có dấu vết "bị tra tấn và lạm dụng thể chất nghiêm trọng". Cô chịu nhiều vết thương do đánh đập, đâm, siết cổ bằng dây thừng và tấn công tình dục, đồng thời có vết cắt dài ở cổ. Giám định y khoa kết luận nạn nhân chết do vết thương lớn ở cổ.

Alfonso Rodriguez Jr. tại phiên điều trần tháng 12/2003 ở Grand Forks. Ảnh: Dave Wallis / The Forum

Xảy ra ở hai bang nên vụ án của Dru trở thành vụ án cấp liên bang, nghĩa là Alfonso có khả năng nhận án tử hình nếu bị kết án, dẫu cả hai bang North Dakota và Minnesota đều không có án tử hình.

Ngày 30/8/2006, Alfonso bị kết tội bắt cóc dẫn đến cái chết trước tòa án liên bang, nhận án tử hình. Đến tháng 6/2013, hắn thừa nhận tội ác trong tù.

Sau 15 năm là tử tù, Alfonso được thẩm phán hủy bỏ án tử trong phiên tòa xem xét kháng cáo, trích dẫn nhiều yếu tố bao gồm các lời khai sai lệch của giám định viên y tế và những hạn chế về bằng chứng sức khỏe tâm thần.

Năm 2023, các công tố viên liên bang thông báo sẽ không theo đuổi án tử hình vì Bộ Tư pháp đã tạm dừng các vụ hành quyết liên bang. Alfonso hiện thụ án tù chung thân, không có khả năng được ân xá.

Vụ mất tích và sát hại Dru thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông trên khắp nước Mỹ và thúc đẩy việc ban hành "Luật Dru", thiết lập Cơ quan đăng ký công khai tội phạm tình dục quốc gia Dru Sjodin vào năm 2006, được Quốc hội đặt theo tên cô. Luật này chuyển đổi sổ đăng ký tội phạm tình dục từ thứ mà chỉ cơ quan thực thi pháp luật mới có thể sử dụng thành sổ đăng ký công cộng, giúp công chúng dễ dàng theo dõi những kẻ phạm tội tình dục sống trong cộng đồng hơn, đồng thời bao gồm một hệ thống thông báo bắt buộc đối với các công tố viên khu vực và 12 tháng giám sát đối với những người mới ra tù.

Tuệ Anh (Theo ABC News, Crime Library)