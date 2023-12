Nữ sinh ĐH Duy Tân giành giải Ba cuộc thi thiết kế thời trang

Hồ Hồng Ngọc (sinh viên Trường Đại học Duy Tân) giành giải Ba tại cuộc thi "The best street style" trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Aquafina 2023.

Cô đang theo học năm tư ngành Thiết kế thời trang, nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà tạo mốt nổi tiếng và sở hữu thương hiệu thời trang riêng.

Hồng Ngọc chia sẻ, chủ đề năm nay của VIFW là "Shaping the future - Kiến tạo tương lai". Do đó, cô cuộc thi The best street style" bộ trang phục "Planetary Wars" (Cuộc chiến giữa các hành tinh), lấy ý tưởng từ các bộ phim khoa học viễn tưởng và hướng tới chủ đề thời trang bền vững.

Trong quá trình hoàn thiện trang phục "Planetary Wars", cô gái sinh năm 2002 gặp khá nhiều vấn đề ngoài ý muốn khi xử lý chất liệu. Thiết kế này tập trung vào mô phỏng từ chất liệu simili ra kim loại nên mọi mảnh áo giáp được tạo ra đều phải trải qua bốn công đoạn, gồm: cắt rập, cắt simili, cắt mica và ép keo để tái hiện đúng nhất.

"Sự hỗ trợ nhiệt tình của các giảng viên Trường Đại học Duy Tân từ khâu lên ý tưởng, vẽ phác thảo đến ra rập, lựa chọn chất liệu giúp em tạo ra thiết kế lạ mắt, đồng thời, biết cách kết hợp các chất liệu mới lạ, ít khi được sử dụng trong cuộc sống", Ngọc nói thêm.

Trước đó, từ khi còn là sinh viên năm hai, Hồng Ngọc đã tích cực tham gia các cuộc thi phù hợp với ngành học để mở rộng hiểu biết, cọ xát với nhiều tài năng trẻ khác. Năm 2021, cô gái gen Z từng đạt giải Khuyến khích kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 cho nghề Thiết kế thời trang Kỹ thuật số, giải Doanh nghiệp bình chọn trong cuộc thi Tài năng online dành cho sinh viên năm 2021.

Sau gần bốn năm học ngành Thiết kế thời trang tại Trường Đại học Duy Tân, Hồng Ngọc khẳng định bản thân đã "đủ lông đủ cánh" để có thể bước vào môi trường làm việc thực tế, bắt đầu một hành trình học hỏi mới tự tin hơn, trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng nghề nghiệp vững chắc khi còn ngồi ghế nhà trường.

Từ ngày nhỏ, giấc mơ của cô là trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp và sở hữu thương hiệu riêng. Cô thích cầm bút vẽ, tạo nên trang phục đẹp cho bản thân và mọi người. Hồng Ngọc tin rằng khi khoác lên mình một bộ cánh đẹp và phù hợp với vóc dáng, ai cũng có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu.

"Với đôi bàn tay khéo léo, tâm huyết và chỉn chu, nhà thiết kế thời trang sẽ giúp khách hàng của mình trở nên xinh đẹp và tự tin hơn", nữ sinh chia sẻ.

Hồ Hồng Ngọc - sinh viên năm tư ngành Thiết kế thời trang, Trường Đại học Duy Tân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Là một người "kỷ luật, tham vọng và không ngừng học hỏi", cô gái sinh năm 2002 luôn tất bật với việc học tại trường, tận dụng tối đa mọi khoảng thời gian rảnh rỗi để đọc tài liệu, nghiên cứu và tìm tòi những điều hay cho đam mê thời trang của mình.

Theo Ngọc, thiết kế thời trang cũng là một nghề khó tồn tại nếu chỉ có sự sáng tạo đơn thuần. Do vậy, trong quá trình học tập tại Trường đại học Duy Tân, cô trân trọng sự đồng hành của nhiều giảng viên dày dặn kinh nghiệm thực tế, "cầm tay chỉ việc" cho sinh viên nhiều kỹ năng như vẽ mẫu trang phục, cắt may, thiết kế phụ kiện, sử dụng máy móc hiện đại, quản lý thương hiệu,... nhằm bước đầu tạo ra được những sản phẩm chất lượng và mang dấu ấn cá nhân.

"Em hy vọng rằng, kiến thức nền tảng vững chắc và sự nhạy bén về xu hướng thời trang hiện đại sẽ giúp bản thân chinh phục những khó khăn và đạt mong ước của bản thân trong tương lai", Ngọc nói thêm.

Thiên Minh