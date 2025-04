Nữ sinh chấn thương sọ não sau vụ lan can rơi ở trường Đại học Vinh

Nghệ AnNữ sinh lớp 9 Trường phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Vinh bị chấn thương sọ não sau khi tấm lan can inox từ tầng 4 rơi trúng đầu em.

Chiều 14/4, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết ca phẫu thuật để xử lý chấn thương sọ não cho nữ sinh đã hoàn thành. Theo các bác sĩ, phần xương sọ vỡ đã gây tổn thương mạch máu não, nhưng các chỉ số sinh tồn hiện tại của bệnh nhân ổn định. Em tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Lúc 9h30, tại nhà học của trường Thực hành Sư phạm, thuộc trường Đại học Vinh, đoạn lan can inox dài gần 2 m, cao khoảng 1 m bất ngờ rơi xuống khiến ba nữ sinh lớp 9 đứng phía dưới sân bị chấn thương đầu và phần mềm. Khoảng cách tấm lan can đặt tại tầng 4 so với mặt đất là hơn 15 m.

Trong 3 nạn nhân, một người bị thương nhẹ đã xuất viện. Ngoài nữ sinh chấn thương sọ não, có một em khác bị vết thương vùng đầu khoảng 10 cm, sau khi phẫu thuật khâu vết thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, hiện đã tỉnh nhưng chưa thể trò chuyện.

Để đảm bảo an toàn, toàn bộ học sinh Trường phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Vinh đã được cho nghỉ học trong chiều nay. Các khu vực cùng lối ra vào nhà trường hiện bị niêm phong để phục vụ điều tra.

Tấm lan can inox rơi trúng 3 nữ sinh đang đặt tại khuôn viên trường Thực hành sư phạm, chiều 14/4. Ảnh: Hùng Lê

Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh được thành lập từ năm 2009 nằm trong khuôn viên Trường Đại học Vinh, đào tạo các bậc Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT. Tòa nhà nơi xảy ra sự việc cao 5 tầng, được xây khoảng chục năm trước.

Trường Đại học Vinh thành lập năm 1959, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cấp vùng Bắc Trung Bộ. Năm học 2024-2025, cơ sở này tuyển gần 4.500 chỉ tiêu.

Đức Hùng