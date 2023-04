Nữ sinh Bình Dương đứng đầu kỳ thi gần 90.000 thí sinh

Nguyễn Lê Mỹ An, thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP HCM, nói luôn học với tinh thần thoải mái, không thức khuya để tránh stress.

Mỹ An là học sinh lớp 12A7, trường THPT Trịnh Hoài Đức, Bình Dương. Do nghẽn mạng, hôm 5/4, một ngày sau khi kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP HCM được công bố, An mới biết mình đạt 1.091/1.200 điểm.

Trong đó, điểm tiếng Việt của An đạt 176, tiếng Anh 174, Toán - Logic - Phân tích số liệu 300, Khoa học tự nhiên 274 và Khoa học Xã hội 167. Đây là tổng điểm cao nhất trong hơn 88.000 thí sinh dự thi lần này.

"Em ngạc nhiên, không ngờ điểm cao thế. Mọi người trong lớp xúm lại xem, reo hò và chia sẻ niềm vui với em", An kể.

Biết kết quả của học trò, thầy Quách Đức Thịnh, hiệu trưởng, đã đến tận lớp "thưởng nóng" cho An một triệu đồng.

"Năm nay lần đầu tiên trường có học sinh đạt điểm cao như vậy. Tôi và các thầy cô trong trường rất mừng", thầy Thịnh nói, cho biết cũng treo thưởng 10 triệu đồng cho thủ khoa thi tốt nghiệp THPT và phần thưởng cho các thủ khoa đại học.

Theo thầy Thịnh, các thầy cô bộ môn ngoài kiến thức lớp 12 đều mở rộng kiến thức cho học sinh, ôn lại kiến thức lớp 10, 11, kể cả cấp hai. Bài thi đánh giá năng lực bao hàm kiến thức rộng nên dù theo khối tự nhiên hay xã hội, học sinh vẫn được trang bị đồng đều.

Thầy Quách Đức Thịnh thưởng nóng cho An hôm 5/4. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Thầy Nguyễn Vương Hiển, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A7, cho biết An luôn trong nhóm nổi trội nhất lớp, đặc biệt môn Toán.

"An hiền và hướng nội. Không chỉ thông minh, chăm chỉ, em còn rất kỹ lưỡng. Em ấy có khả năng tự học tốt", thầy Hiển nói.

An sinh ra trong gia đình có hai chị em, bố mẹ làm công nhân. Điều kiện gia đình không khá giả nên từ nhỏ, An luôn có ý thức tự học và học tốt. Thói quen học kỹ những kiến thức thầy cô dạy trên lớp và tự nghiên cứu các nguồn tài liệu giúp An có nền tảng và kiến thức phong phú.

Nữ sinh cho biết ở Bình Dương không có các trung tâm luyện thi đánh giá năng lực, vì thế em và các bạn tập trung học kiến thức thầy cô giáo dạy trên lớp. Hết giờ học buổi sáng, em xem lại bài đã học. Buổi chiều, An làm đề thi các năm và bài tập thầy cô giao. Ngoài ra, hiện nữ sinh học thêm theo môn, gồm Toán, Lý, Hóa và tiếng Anh vào buổi tối.

"Em học một cách thoải mái. Lúc học sẽ hết sức tập trung nhưng nếu cảm thấy không vào, em sẽ đi chơi. Em không thức đêm để tránh stress", An chia sẻ.

Nữ sinh nhận xét đề thi đánh giá năng lực năm nay hay và có nhiều câu phân loại học sinh. Khi làm bài thi, An luôn đọc kỹ để tránh sai những lỗi không đáng có.

Ban đầu, An định dùng phương thức xét tuyển học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT nhưng sau khi được thầy cô tư vấn, em thử sức với kỳ thi đánh giá năng lực để có nhiều lựa chọn. An nói sẽ đăng ký xét tuyển ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Kinh tế TP HCM.

Dù vậy, nữ sinh cho biết sẽ không lơ là kỳ thi tốt nghiệp THPT vào tháng 6 tới.

"Em đặt mục tiêu tổng ba môn tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) và D01 (Toán, Văn, Anh) trên 27 điểm", An nói.

Bình Minh