Nữ sinh bị bạn học đánh đập gây rúng động Trung Quốc

Một nữ sinh 14 tuổi bị ba bạn học ép quỳ, đánh đập ở Tứ Xuyên khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ, kêu gọi công lý cho nạn nhân.

Mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền video một nữ sinh 14 tuổi ở thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên, miền nam nước này, bị ba bạn học bắt quỳ ở góc tường, rồi liên tục tát vào mặt, đạp vào người. Một nữ sinh tham gia hành hung đã quay lại video, trong đó nạn nhân hét sẽ báo cảnh sát sau khi liên tục bị đánh bằng gậy.

Dù vậy, nhóm nữ sinh hành hung cô bé đáp rằng họ không sợ. Một nữ sinh khác "khoe" đã bị đưa lên đồn hơn chục lần, nhưng lần nào cũng được thả trong chưa tới 20 phút.

Nữ sinh 14 tuổi bị bạo hành ở Giang Du, Tứ Xuyên. Ảnh chụp màn hình video mạng xã hội Weibo

Sự việc đã gây rúng động dư luận Trung Quốc, khiến cảnh sát Giang Du phải nhanh chóng vào cuộc xác minh. Cảnh sát cho biết ba nghi phạm đều là nữ, từ 13 đến 15 tuổi, hai trong số này đã bị xử lý bằng cách đưa đến trường giáo dưỡng.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng biện pháp trừng phạt này là quá nhẹ, đặc biệt là khi có thông tin nạn nhân đã bị bắt nạt trong thời gian dài và mẹ cô bé bị khiếm thính. Nhiều người đã tụ tập bên ngoài trụ sở chính quyền địa phương ở Giang Du để đòi công lý cho nạn nhân.

Hôm 4/8, hơn 1.000 người đã tụ tập trên phố để yêu cầu giới chức xử lý nghiêm nhóm hành hung. Sở Cảnh sát Giang Du bác bỏ tin đồn nói rằng một nữ sinh trong nhóm hành hung bạn học là con của hai vợ chồng làm nghề luật sư, cảnh sát, khẳng định họ chỉ làm những công việc bình thường hoặc thất nghiệp.

Bạo lực học đường những năm gần đây trở thành một trong những chủ đề được quan tâm ở Trung Quốc, sau một số vụ bạo hành khiến học sinh thiệt mạng. Năm 2024, tòa án nước này tuyên án tù với hai thiếu niên dùng xẻng sát hại và phi tang thi thể bạn học ở tỉnh Hà Bắc.

Đức Trung (Theo BBC, CNN, CGTV)