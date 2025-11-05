Nữ sinh bị bạn giẫm đạp trong nhà vệ sinh

TP HCMNữ sinh lớp 8 THCS An Điền bị một nhóm bạn kéo vào nhà vệ sinh rồi đánh, dẫm đạp liên tục lên người.

Video lan truyền trên mạng xã hội hôm nay cho thấy khoảng 3-4 nữ sinh đẩy nạn nhân xuống sàn, lao vào giật tóc, tát, đánh, đấm liên tục. Có em giơ cao chân rồi phi đến đá vào đầu, nhảy đè lên người bạn... Xung quanh, hàng chục học sinh đứng xem, một số can ngăn yếu ớt. Tất cả chỉ giải tán khi bị một thầy giáo phát hiện.

UBND phường Long Nguyên ngày 4/11 yêu cầu trường THCS An Điền báo cáo thông tin. Nhà chức trách chưa cho biết nguyên nhân sự việc.

Theo gia đình nạn nhân, em học lớp 8 ở trường. Vụ việc xảy ra vào ngày 31/10, nhóm bạn đánh hội đồng nữ sinh học ở nhiều lớp khác nhau. Gia đình đã đưa con đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán đa chấn thương, rạn nứt ba xương sườn, tâm lý hoảng sợ.

Sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh trong nhà vệ sinh. Ảnh: Cắt từ video

Theo quy định, học sinh không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể bạn bè. Trước đây, nếu vi phạm, tùy mức độ, các em bị nhắc nhở, phê bình, viết bản tự kiểm điểm hoặc bị dừng học có thời hạn, thường khoảng 1-4 tuần.

Song, hiện hình thức kỷ luật cao nhất với nhóm này là viết bản tự kiểm điểm có xác nhận và cam kết của gia đình, theo Thông tư 19 có hiệu lực từ 31/10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phước Tuấn