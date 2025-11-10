Nữ sinh bị bạn cùng lớp đánh nhập viện

Hà TĩnhNữ sinh lớp 7 trường THCS Hương Giang bị bạn cùng lớp đánh vào đầu trong giờ ra chơi, phải nhập viện điều trị.

Tối 10/11, lãnh đạo trường THCS Hương Giang, đóng ở xã Hương Phố (huyện Hương Khê cũ), cho biết sự việc xảy ra cách đây ba ngày, ở lớp 7C. Nữ sinh đang chơi ở sân trường thì bị một bạn nam dùng thước gỗ dài khoảng 40 cm đánh vào đầu. Trường và công an xã đang xác minh nguyên nhân.

Theo người nhà, nữ sinh vốn sức khỏe yếu. Về nhà, em bị ảnh hưởng tâm lý, kêu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Gia đình liền đưa em đến Trung tâm Y tế Hương Khê thăm khám, rồi chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị.

Nhà trường cho hay do chưa có kết luận về tình trạng của em này nên chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật với nam sinh đánh bạn.

Trường THCS Hương Giang, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Hùng Lê

Các vụ học sinh đánh nhau xảy ra liên tiếp từ đầu năm học tới nay. Trước đây, các em phải chịu một trong ba hình thức kỷ luật: nhắc nhở, khiển trách hoặc tạm dừng học có thời hạn (tối đa một năm). Thực tế, đa số trường áp dụng đình chỉ học 1-2 tuần, hạ hạnh kiểm, khiển trách hoặc nhắc nhở.

Song, hiện hình thức kỷ luật cao nhất với nhóm này là viết bản tự kiểm điểm có xác nhận và cam kết của gia đình, theo Thông tư 19 có hiệu lực từ 31/10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đức Hùng