Nữ sinh 24 tuổi bị đuổi việc vì quá già

Trung QuốcCô He, 24 tuổi nhận thông báo sa thải của công ty do vượt số tuổi tuyển dụng, hôm 25/5.

Năm ngoái, cô sinh viên chưa tốt nghiệp đại học đã ký hợp đồng làm việc với chi nhánh Unicom’s Heyuan, tỉnh Quảng Đông, trong đợt tuyển dụng của các công ty tại trường đại học. Trước khi các thỏa thuận được hoàn tất, công ty đã tiến hành kiểm tra lý lịch của He và được thông qua. Thậm chí cô được quản lý ngỏ lời giữ lại sau khi ra trường. Nhưng cuối cùng He bất ngờ bị sa thải.

China Unicom giải thích việc sa thải nhân viên đúng với quy tắc nội bộ của công ty, quy định chỉ nhận sinh viên chưa tốt nghiệp dưới 24 tuổi vào làm.

"Tôi sinh năm 1998 và sẽ sớm tốt nghiệp. Nhưng việc bị sa thải giữa chừng khiến chúng tôi không thể tìm được công việc mới. Bởi những kỳ tuyển dụng mùa thu và mùa xuân của các công ty đã kết thúc", He bức xúc.

Ngoài He, ít nhất năm sinh viên khác cũng bị công ty này sa thải vì lý do tuổi tác. Một số người yêu cầu được xem các tài liệu kiểm tra lý lịch tuyển dụng nhưng China Unicom từ chối, do hồ sơ nội bộ mật.

Câu chuyện của He được chia sẻ khiến nhiều sinh viên e ngại không nhận sự hỗ trợ từ các cơ quan, nếu bất ngờ cho thôi việc. Đặc biệt, nhiều thỏa thuận lao động hiện nay không nêu ra khoản bồi thường nếu vi phạm. Trong khi số khác xác định 5.000 nhân dân tệ (742 USD) là số tiền bồi thường mặc định.

He nói, tiền bồi thường không phải là vấn đề. "Nhưng họ đã lợi dụng và lừa dối sinh viên. Một số người trong chúng tôi đã từ chối đề nghị của các công ty khác để vào China Unicom. Và giờ thì thất nghiệp", cô sinh viên chia sẻ.

Nhiều sinh viên đại học bất ngờ bị cho thôi việc vì quá độ tuổi tuyển dụng. Ảnh minh họa: AFP

Sự việc trên đã gây ra làn sóng chỉ trích về sự phân biệt tuổi tác tại các nơi làm việc ở Trung Quốc. Một số người bình luận trực tuyến: "Có gì sai khi 24 tuổi? Bất cứ ai ở độ tuổi đó chắc chắn là một sinh viên mới tốt nghiệp. Làm thế nào các công ty có thể đuổi việc vô lý như vậy?"; "Sự phân biệt tuổi tác không còn được đặt ra ở tuổi 35 nữa sao? Bây giờ nó đã bị hạ xuống gần 25?"....

Phân biệt tuổi tác là một vấn đề lớn ở Trung Quốc, dù quốc gia này đang đối mặt với tình trạng dân số trong độ tuổi lao động từ 19 đến 59 tuổi giảm.

Đầu năm nay, Cục Thống kê Quốc gia công bố báo cáo cho thấy có 882 triệu người trong độ tuổi lao động ở Trung Quốc, giảm 12 triệu người so với năm 2021. Độ tuổi nghỉ hưu hiện tại của nam giới là 60 và 55 đối với nữ.

Trong một nỗ lực đảo ngược tình trạng dân số lao động đang giảm sút, chính phủ Trung Quốc đã khởi xướng chính sách ba con vào năm 2021. Cùng năm đó lên kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu chính thức như một phần của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 nhằm phát triển kinh tế và xã hội từ năm 2021 đến năm 2025.

Minh Phương (Theo SCMP)