Nữ sinh 22 tuổi vào mắt xanh tài tử Huỳnh Hiểu Minh

Hôm 13/11, công ty giải trí do Huỳnh Hiểu Minh thành lập công bố ký hợp đồng quản lý công việc cho diễn viên Bạch Dực Nhữ. Thông tin, ảnh về Dực Nhữ trở thành chủ đề tìm kiếm nổi bật trên mạng xã hội Weibo.
Cô sinh năm 2003 ở Tân Cương, hiện học khoa Biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.
Khán giả nhận xét Bạch Dực Nhữ nổi bật với đôi mắt to.
Huỳnh Hiểu Minh thành danh qua loạt phim như Đại Hán thiên tử, Thần điêu đại hiệp 2006, Tân Bến Thượng Hải, Phong thanh, Triệu thị cô nhi. Anh thành lập công ty giải trí năm 2007, hoạt động các lĩnh vực sản xuất phim, chương trình truyền hình, quản lý nghệ sĩ.
Huỳnh Hiểu Minh chú ý tới Bạch Dực Nhữ từ năm 2023, sau khi xem phim ngắn cô đóng. Sau đó, anh giúp nữ sinh có cơ hội diễn xuất ở một số phim truyền hình.
Theo Caijing, không chỉ thành công trong vai trò diễn viên, Hiểu Minh là doanh nhân thành đạt. Năm 2012, Hiểu Minh là sao Trung Quốc kiếm tiền giỏi nhất, với thu nhập khoảng 392 triệu nhân dân tệ (hơn 54 triệu USD). Anh đầu tư các lĩnh vực giải trí, trò chơi điện tử, nhà hàng.
Dực Nhữ tại sự kiện tháng 10. Video: Bilibili
Bạch Dực Nhữ từng đóng vai phụ trong Nhạn hồi thời, ra mắt hồi tháng 3. Hè năm nay, cô ghi hình phim Ngọc minh trà cốt, hợp tác Hầu Minh Hạo, Cổ Lực Na Trát.
Tạo hình cổ trang của Bạch Dực Nhữ.
Diễn viên trên trường quay Ngọc minh trà cốt hồi tháng 6.
Tạo hình nữ sinh ở phim Băng hồ trùng sinh, dự kiến ra mắt năm 2026.
Bạch Dực Nhữ cao 1,72 m.
Nhiều khán giả nhận xét Dực Nhữ toát vẻ trong trẻo, tươi sáng.
Người đẹp phối trang phục dạo phố cuối thu.
Như Anh
Ảnh: Weibo