Nữ sinh 22 tuổi vào mắt xanh tài tử Huỳnh Hiểu Minh

Huỳnh Hiểu Minh chú ý tới Bạch Dực Nhữ từ năm 2023, sau khi xem phim ngắn cô đóng. Sau đó, anh giúp nữ sinh có cơ hội diễn xuất ở một số phim truyền hình.

Theo Caijing, không chỉ thành công trong vai trò diễn viên, Hiểu Minh là doanh nhân thành đạt. Năm 2012, Hiểu Minh là sao Trung Quốc kiếm tiền giỏi nhất, với thu nhập khoảng 392 triệu nhân dân tệ (hơn 54 triệu USD). Anh đầu tư các lĩnh vực giải trí, trò chơi điện tử, nhà hàng.