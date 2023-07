Nữ sinh 14 tuổi nhận học bổng du học Mỹ ngành nghệ thuật

Nguyễn Hoàng Minh Hương (14 tuổi) nhận học bổng hơn 53.000 USD từ Trung tâm nghệ thuật Interlochen sau hành trình 8 năm theo đuổi âm nhạc.

Em bắt đầu hành trình ước mơ nghệ thuật từ năm 6 tuổi và đã đạt Grade 8 chứng chỉ âm nhạc quốc tế ABRSM (The Associated Board of the Royal School of Music) với điểm số cao nhất. Thành tích này đã đem lại cơ hội biểu diễn tại Global High Scorer's Concert - sự kiện danh giá do tổ chức ABRSM thực hiện.

Đồng thời, cô bé tích cực tham gia tranh tài tại các sân chơi quốc tế và là một trong những thí sinh xuất sắc trong cuộc thi Piano quốc tế Putra (Malaysia). Bên cạnh đam mê với piano, Minh Hương còn hoàn thành Cello Grade 5 và nhạc lý Grade (7) ABRSM.

Với tư duy âm nhạc, tài năng và thành tích đạt được, Minh Hương được xét tuyển trực tiếp bởi Dr.Thomas Lymenstull - Giáo sư tại Trung tâm nghệ thuật Interlochen (Interlochen Center for the Arts). Em sẽ tiếp tục hành trình theo đuổi ước mơ tại Mỹ.

Interlochen Center for the Arts là một trong những nơi đào tạo giáo dục âm nhạc hàng đầu trên thế giới. Nhiều người nổi tiếng đã theo học tại đây, trong đó có Aaron LaVere - bè trưởng Trombone tại dàn nhạc giao hưởng Baltimore; Timothy McAllister - nghệ sĩ độc tấu saxophone từng đoạt giải Grammy; Yolanda Kondonassis - nghệ sĩ độc tấu đàn Harp...

Minh Hương - nữ sinh nhận học bổng hơn 53.000 USD từ Trung tâm nghệ thuật Interlochen. Ảnh: Auftdart Saigon Pearl

Pianist Hoàng Hiền Lam - Trưởng khoa Piano và là giáo viên hướng dẫn trực tiếp cho Minh Hương tại Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Auftdart (Việt Nam) chia sẻ, cô thán phục sự nghị lực ở học trò từ khi bắt đầu đến lớp. Ở độ tuổi nhỏ tưởng chừng là quá sức nhưng Hương vẫn luôn giữ vững tinh thần và nghị lực để vượt qua tất cả bộ môn tại trường quốc tế và chương trình học tại Auftdart.

Minh Hương thể hiện rõ niềm đam mê, tài năng nghệ thuật và chọn theo học tại Auftdart khi còn nhỏ tuổi để trau dồi, phát triển kỹ năng biểu diễn từ sớm. Tại đây, cô bé được đào tạo kỹ năng nghệ thuật, đồng thời, xây dựng sự tự tin, sáng tạo và tinh thần hợp tác.

Minh Hương biểu diễn tại Auftdart Saigon Pearl. Ảnh: Auftdart Saigon Pearl

Minh Hương tham gia vào các khóa học tại Auftdart và nhận được sự hướng dẫn từ các giáo viên giàu kinh nghiệm. Nữ sinh học cách biểu diễn chuyên nghiệp và được khuyến khích tham gia vào các hoạt động nhóm, sự kiện nghệ thuật và các cuộc thi quốc tế. Đây cũng là yếu tố giúp em có cơ hội biểu diễn trước đông đảo khán giả và nhận phản hồi từ công chúng. Nhờ đó, cô bé phát triển kỹ năng biểu diễn, xây dựng sự̣ tự tin trong việc thể hiện bản thân từ kinh nghiệm thực tiễn.

Hiện, Minh Hương trở thành một trong những nguồn cảm hứng và hình mẫu cho học viên khác tại Auftdart. Học viện thành lập từ năm 2013, tọa lạc tại tầng trệt GF-01B, Topaz 1 - Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM. Nơi đây chuyên đào tạo âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, cung cấp các khóa học đa dạng theo nhiều độ tuổi và trình độ, thể loại âm nhạc khác nhau, từ cổ điển đến hiện đại.

Cơ sở Auftdart Saigon Pearl. Ảnh: Auftdart Saigon Pearl

Auftdart tập trung vào yếu tố con người. Với phương châm "Giáo viên giỏi và học viên giỏi, môi trường chuyên nghiệp", học viên xây dựng đội ngũ giáo viên nước ngoài tốt nghiệp cử nhân âm nhạc cùng chuyên ngành và giảng viên Việt Nam từng tu nghiệp tại các nhạc viện lớn trên thế giới. Sự kết hợp này hướng tới cung cấp cho học viên môi trường giáo dục chất lượng cao và sự hướng dẫn chuyên nghiệp, tận tình.

"Auftdart tự tin là bệ phóng cho các tài năng âm nhạc. Nhiều học viên tại Auftdart giành được học bổng vào các trường âm nhạc hàng đầu thế giới và chiến thắng tại các cuộc thi âm nhạc", đại diện học viện chia sẻ.

Thiên Minh