Nữ sinh 14 tuổi đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên

Phương Nguyên, 14 tuổi, đạt IELTS 8.5 ngay từ lần thi đầu tiên với điểm tuyệt đối ở hai kỹ năng Nghe và Đọc.

Nguyễn Phương Nguyên, học sinh lớp 8A1, trường Genesis, Hà Nội, nhận kết quả thi hôm 24/7. Với kỹ năng Nói và Viết, Nguyên lần lượt đạt 8.0 và 7.5.

"Em đã dự đoán được khoảng điểm sau khi thi, nhưng vẫn khá vui khi nghe kết quả", Nguyên nói. Nữ sinh cho hay cảm thấy bản thân đã sẵn sàng, cũng như muốn có lợi thế hơn khi xét tuyển vào cấp 3, nên đã nhờ mẹ đăng ký.

Theo thống kê trên trang chủ IELTS, người thi chứng chỉ này ở Việt Nam chủ yếu trong độ tuổi 16-22 và chỉ khoảng 1% đạt mức 8.5 trở lên.

Phương Nguyên đánh giá đề thi khó ở hai kỹ năng Nói và Viết bởi chủ đề khá xa lạ, khiến em mất nhiều thời gian để suy nghĩ và diễn đạt ý tưởng. Cụ thể, đề thi Viết yêu cầu nêu quan điểm về việc liệu lợi ích từ ưu tiên phát triển kinh tế có xứng đáng với sự đánh đổi các giá trị xã hội.

"Em cho rằng với đề bài này, các anh chị lớn tuổi hơn sẽ có hiểu biết sâu rộng và khả năng phân tích tốt hơn. Nhưng em cũng đã xử lý được và hài lòng với điểm số của mình", nữ sinh nói.

Trong bài làm, Nguyên đưa ra hai luận điểm. Đầu tiên, Phương Nguyên chỉ ra rằng việc quá chú trọng vào phát triển kinh tế có thể dẫn đến mất cân bằng xã hội và tạo điều kiện cho các hành vi sai trái nhằm trục lợi. Tiếp đó, nữ sinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn các giá trị xã hội song song với phát triển kinh tế, từ đó gợi ý giải pháp giúp các công ty phát triển bền vững.

Ở phần thi Nói, Phương Nguyên được hỏi về chủ đề điện ảnh. Câu hỏi em nhớ nhất là về vai trò của diễn viên hài ở góc độ xã hội và chính trị. Nữ sinh nêu ví dụ, rồi phân tích sự liên kết giữa yếu tố hài hước và các vấn đề chính trị.

"Em thường đọc một số văn bản pháp luật, nên có thêm cơ sở để trả lời câu hỏi này", Nguyên cho hay.

Với hai kỹ năng còn lại, Nguyên đánh giá đề không đánh đố. Em hoàn thành tốt do đã nắm chắc dạng và phương pháp làm bài. Riêng phần Đọc, nữ sinh chỉ làm mất 2/3 thời gian, còn khoảng 20-25 phút để soát lại.

Nguyễn Phương Nguyên.

Phương Nguyên kể tiếp xúc với tiếng Anh từ 5 tuổi, thường xuyên nghe và hát lại các bài hát tiếng Anh do mẹ giới thiệu. Dần dần, em yêu thích và dùng ngoại ngữ này nhiều hơn.

"Tiếng Anh mở ra cho em nhiều cơ hội để giao tiếp và tiếp cận với những thông tin, kỹ năng và văn hóa khác. Đây cũng không phải một ngôn ngữ quá khó", Nguyên nhìn nhận.

Từ lớp 5, em bắt đầu tham gia các cuộc thi tranh biện bằng tiếng Anh để rèn luyện tư duy phản biện. Năm ngoái, nữ sinh giành ngôi á quân Giải Tranh biện Vietnam Middle School Debate Championship (VMDC) ở trường quốc tế True North và giải quán quân Genesis Debating Championship do trường tổ chức.

Đầu năm lớp 8, Nguyên tìm hiểu về kỳ thi IELTS, đăng ký một khóa học Nói và Viết để làm quen với dạng đề, sau đó chuyển qua tự học.

Nguyên cho biết quá trình ôn luyện của mình khá thoải mái, em luôn ưu tiên hiệu quả đạt được hơn thời gian học. "Khi đã nắm chắc điểm số Nghe và Đọc, em dành nhiều thời gian hơn cho Nói và Viết", Nguyên nói.

Mỗi ngày, Nguyên viết khoảng 1-3 bài luận rồi nhờ AI (trí tuệ nhân tạo) hỗ trợ chấm, chữa. Em cũng so sánh bài viết của mình với bài mẫu để rút kinh nghiệm, tự xây dựng khung mở bài, kết bài cho từng dạng đề để tiết kiệm thời gian trong phòng thi.

"Em cho rằng chỉ cần có ý tưởng đúng và bao quát, từ đó diễn đạt để giám khảo hiểu, chứ không cần thiết phải sử dụng nhiều từ vựng và cấu trúc phức tạp", Nguyên chia sẻ.

Khi luyện Nói, Phương Nguyên thường tìm các bộ câu hỏi rồi tự trả lời, sau đó xem các video chữa ở trên mạng để sửa lỗi. Em cũng xem phim (không phụ đề), đọc sách để học thêm cách diễn đạt, như Dune, The Hunger Games, Six of Crows... Một sở thích khác của em là xem các chương trình dạy móc len bằng tiếng Anh, vừa học, vừa thư giãn.

"Điều quan trọng nhất là tự tìm ra phương pháp hiệu quả và theo đuổi đến cùng, không nên tham khảo quá nhiều dẫn đến bị rối", Nguyên nói.

Năm tới, Nguyên dự định thử sức với kỳ thi vào lớp 10 trường chuyên, tiếp tục học tiếng Anh bằng cách viết blog, review (đánh giá) sách và duy trì thói quen đọc mỗi ngày.

