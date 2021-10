Nữ sinh 14 tuổi chia sẻ cách học 8.5 IELTS Listening

Bắt đầu học IELTS từ lớp tám, sau một năm, Tô Khánh Vân, Hà Nội đã chinh phục điểm số IELTS 8.5 Listening và 8.0 Reading.

Chia nhỏ lộ trình để tăng band hiệu quả

Nữ sinh cho biết, em chọn thi IELTS từ cấp hai với hy vọng mở rộng kiến thức, chuẩn bị bước đầu cho kế hoạch xét tuyển cấp ba và tiến gần tới ước mơ du học. Mục tiêu Vân hướng tới của Vân là đạt điểm số 6.5-7.0 trước thời gian tốt nghiệp.

Cô nàng thi thử online hai kỹ năng Listening - Reading khi mới biết một chút về IELTS và có kiến thức cơ bản qua sách vở trên lớp. Do yếu hai kỹ năng còn lại là Writing và Speaking, hơn nữa bài thi cũng khó và quá sức nên không thi. "Biết kết quả thi thử, cảm thấy với vốn tiếng Anh hiện tại em không thể thực hiện những ước mơ và dự định tương lai nên hai mẹ con tìm hiểu nhiều chương trình học. Cuối cùng em chọn theo học lộ trình được phân nhỏ theo từng giai đoạn 4.5-5.5, 5.5-6.5 và 7.0+ tại trung tâm IELTS Fighter", Vân nói.

Khánh Vân đạt 7.5 IELTS khi là học sinh lớp 9.

Định hướng tập trung ôn theo từng kỹ năng và chia nhỏ lộ trình thành từng giai đoạn ngắn bám sát khả năng tiếp thu, trình độ ngôn ngữ hiện tại của bản thân giúp nữ sinh Hà thành luyện thi hiệu quả và ngày càng vững về kiến thức. Ngoài ra cách này còn giúp Khánh Vân xác định rõ lượng kiến thức cần trau dồi mỗi giai đoạn đồng thời nhìn rõ sự tiến bộ theo thời gian. Nhờ đó việc học trở nên có động lực và đi đúng hướng hơn.

"Tại lớp nhờ được thầy cô tạo điều kiện để học sinh thực hành tối đa nên em dần tự tin hơn với các kỹ năng tiếng Anh đặc biệt là hai kỹ năng nói và viết trước đó luôn khiến em e sợ. Ngoài thời gian học trên lớp, em lập thêm kế hoạch tự luyện tại nhà bám sát lộ trình phân nhỏ theo hướng dẫn chi tiết của thầy cô giáo để tận dụng thời gian, cải thiện kiến thức nhanh hơn", Khánh Vân chia sẻ.

Ở mỗi chặng trong lộ trình, từ hướng dẫn của thầy cô, Vân tập trung luyện tập các phần kỹ năng dễ đến khó. Nữ sinh cho hay, Reading và Listening là phần dễ nâng band hơn so với Writing, Speaking nên ở mỗi chặng, cô nàng đều đặt mục tiêu điểm số hai kỹ năng này cao hơn. Đến band 5.5-6.0 Vân bắt đầu luyện Speaking Part 3 và Writing Task 2 nhiều bởi hai phần thi này đòi hỏi vốn từ vựng dày dặn cũng như kiến thức chuyên sâu hơn.

Cách học 8.5 Listening và 8.0 Reading

Hai kỹ năng tốt hơn của Khánh Vân là Listening và Reading nên cô bạn dành nhiều thời gian luyện tập để kéo band điểm tổng. Chiến thuật giúp cô nàng đạt 8.5 Listening là nhờ nghe nhiều và sử dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật làm bài. Khánh Vân thích nghe nhạc, xem phim, khám phá các kênh khoa học chia sẻ bằng tiếng Anh nên nhờ đó cô bạn làm quen được với tiếng Anh và học nghe dễ dàng hơn. Một số kênh Khánh Vân gợi ý cho những người thích khoa học viễn tưởng có thể chọn xem như In a nutshell - Kurzgesagt, Vsauce hay TED-ed. Những người hứng thú với tâm lý và cảm xúc thì có thể chọn kênh Pschy2go Psy2go...

Được thầy cô hướng dẫn kỹ thuật nghe - chép chính tả, cô bạn áp dụng phù hợp nên nhanh chóng cải thiện Listening. Mặc dù vậy, trong thời gian ôn luyện các dạng bài IELTS, Khánh Vân vẫn bối rối trước bài Multiple Choice. Cô bạn chia sẻ kinh nghiệm để làm dạng bài này: "Em cố gắng để hiểu ý chính của người nói thay vì hiểu hết từng câu chữ, kiên định với đáp án mình chọn bởi sự hoang mang dễ gây mất tập trung, rối loạn".

Đối với Reading, Khánh Vân cho rằng từ vựng là một trong những yếu tố then chốt, cần học kỹ. Nữ sinh dành nhiều thời gian để học từ mới, tìm hiểu từ vựng ở nhiều lĩnh vực khác nhau bằng cách đọc thêm trên các trang khoa học yêu thích, báo nước ngoài. Vân chia sẻ: "chủ đề Reading đa dạng phong phú nên học được càng nhiều từ vựng càng tốt. Ở trung tâm, em được học theo chương trình chắt lọc, chỉ học những kiến thức cần thiết cho bài thi thay vì học dàn trải tất cả những gì tiếng Anh có. Mặt khác, các thầy cô lại mở rộng nhiều hoạt động trong buổi học, đẩy mạnh thực hành từ vựng, liên kết từ theo chủ đề để bổ sung vốn từ cho học sinh".

Để đạt điểm 8.0 Reading, ngoài từ vựng, Vân còn áp dụng kỹ năng Skim (đọc lướt) và Scan (đọc quét). Hai kỹ năng Speaking - Writing đạt 6.5, Vân tự thấy cần cố gắng nhiều để cải thiện. "Cách làm bài nói của em tập trung theo ba chữ be là Be honest - be natural - be determined (trung thực - tự nhiên - quyết tâm). Trong thời gian luyện thi, em tập trung vào Fluency - sự trôi chảy trong Speaking. Đồng thời chú ý sử dụng đúng grammar (ngữ pháp) và phát âm chuẩn", Vân cho hay.

Cũng theo nữ sinh Hà thành, thầy cô IELTS Fighter dành nhiều thời gian ngoài giờ học để giúp em luyện và kịp thời chỉnh sửa theo định hướng này nên đã giảm dần các lỗi sai. Việc luyện tập nhiều với thầy cô, bạn bè, học cách triển khai ý tưởng logic giúp em không những không bị bí ý tưởng như thời gian đầu mà còn trả lời đúng trọng tâm, sử dụng linh hoạt các từ, câu ghi điểm cho phần thi này.

Riêng với Writing, nữ sinh khuyên thí sinh nên chú trọng phân chia thời gian hợp lý để tránh bị thiếu thời gian và không thể kiểm tra lại bài viết, dẫn đến việc có câu sai ngữ pháp, thiếu dấu hay triển khai ý chưa tốt.

Trải qua một năm luyện thi theo lộ trình, sự chăm chỉ đã đem về thành tích ấn tượng cho nữ sinh lớp 9. Khánh Vân chia sẻ thêm, tùy vào mục tiêu hướng đến mà người học có thể chọn thi IELTS sớm hay muộn vì thời hạn bằng chỉ trong hai năm. Tuy nhiên, việc học IELTS sớm với 4 kỹ năng cũng góp phần giúp học sinh tôi luyện thêm tư duy học thuật, tư duy logic. Ngoài ra, tiếng Anh nói chung hay IELTS nói riêng đều giúp phát triển bản thân và mở ra cơ hội khám phá kiến thức bên ngoài bởi vậy hoàn toàn nên chú trọng học từ sớm.

Hiện Khánh Vân học chương trình lớp 10 tại THPT Nguyễn Tất Thành - Hà nội, đồng thời tiếp tục chinh phục IELTS và tìm kiếm cho mình một cơ hội học bổng để thực hiện ước mơ du học trong thời gian tới.

Hiệp Nguyễn