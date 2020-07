Nữ sinh 13 tuổi gốc Việt học Đại học New Zealand

Vicky Ngo, nữ sinh 13 tuổi gốc Việt, đang học Đại học New Zealand với hai chuyên ngành Toán ứng dụng và Tài chính.

Vicky là nữ sinh nhỏ tuổi nhất trường. Cô bé ước ao được đại diện New Zealand trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2020, trong đó điều kiện cần phải là công dân của New Zealand. Tuy nhiên, với các quy định nhập cư của New Zealand, ở độ tuổi 13, em không có cách nào để nhập tịch.

Nữ sinh gốc Việt Vicky Ngo chia sẻ về việc học đại học và dự định tương lai. Video: New Zealand Herald.

"Vicky đã rất buồn khi nhận được tin này, tuy nhiên quyết tâm chứng tỏ bản thân để thay đổi quyết định của Chính phủ New Zealand", mẹ nuôi của cô bé chia sẻ.

Khi còn ở Việt Nam, Vicky là học sinh xuất sắc. Người mẹ nuôi mong muốn đưa em đến New Zealand để có cơ hội giáo dục tốt hơn, khi gia đình bố mẹ đẻ không có điều kiện.

Vicky sang New Zealand năm 2018 và học lớp 7, năm 2019 thì được vượt cấp lên cấp ba, năm 2020 vào đại học. Em dự định tốt nghiệp đại học vào năm 2021.

Phan Nghĩa (Theo New Zealand Herald)