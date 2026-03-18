Nữ shipper ở TP HCM bị khách đánh tới tấp

Không đồng ý cách thức giao hàng của nữ shipper, Trương Nguyên Huy, 31 tuổi, xông đến đánh tới tấp vào đầu, mặt, khiến người phụ nữ 44 tuổi ngã nhào.

Ngày 18/3, Huy bị Công an phường Gia Định triệu tập làm việc, củng cố hồ sơ xử lý về hành vi tấn công nữ nhân viên giao hàng nhiều lần.

Nữ nhân viên giao hàng ở TP HCM bị đánh tới tấp Nữ shipper bị gã đàn ông cao lớn nhiều lần đánh tới tấp. Video: Công an TP HCM

Theo điều tra, chiều 3 hôm trước, nữ shipper nhận đơn đến một khách sạn tại phường Gia Định để giao đồ ăn khách đặt qua app. Người nhận yêu cầu để hàng tại quầy lễ tân, nhưng do lúc này không có nhân viên trực, chị đề nghị khách ra nhận trực tiếp.

Khi Huy đi ra, hai bên xảy ra cãi vã về cách thức nhận hàng. Gã đàn ông cao lớn bất ngờ đánh liên tiếp vào vùng đầu nữ shipper khiến chị ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân.

Người dân gần đó ra đỡ chị dậy, song Huy tiếp tục lao vào xô đẩy làm người phụ nữ ngã lần thứ hai. Sự việc chỉ dừng lại khi có nhiều người xung quanh đến can ngăn.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đưa Huy về trụ sở làm việc. Anh ta thừa nhận hành vi hành hung nữ shipper "do nóng giận trong lúc tranh cãi". Nạn nhân sau đó đã được người dân hỗ trợ đưa đi thăm khám tại bệnh viện.

Trương Nguyên Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM đánh giá hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn nhỏ trong đời sống là không thể chấp nhận và sẽ bị xử lý nghiêm. Nhà chức trách khuyến cáo người dân cần ứng xử văn minh, kiềm chế sự nóng giận để tránh các hệ lụy pháp lý đáng tiếc.

Quốc Thắng