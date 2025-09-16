Nữ quý tộc Anh trả giá vì cuộc tình với 'trai hư'

Constance Marten, nữ quý tộc 38 tuổi và bạn trai Mark Gordon, 51 tuổi, bị kết án 14 năm tù về tội ngộ sát trong cái chết của con gái sơ sinh.

Khi tuyên án vào 15/9, thẩm phán Mark Lucraft nói với cặp đôi rằng cách họ đối xử với đứa con nhỏ Victoria là "mức độ bỏ bê nghiêm trọng nhất". Bên cạnh tội ngộ sát, cặp đôi còn bị kết tội ngược đãi trẻ em, che giấu việc sinh con và làm sai lệch tiến trình tố tụng.

Cặp tình nhân ngồi riêng biệt tại bục xét xử có cửa kính ở tòa án hình sự trung tâm Old Bailey của London, nhưng đã bị thẩm phán khiển trách vì liên tục ra hiệu và chuyền giấy cho nhau, thể hiện sự thiếu tôn trọng tòa án.

"Hai người đều không quan tâm đến việc chăm sóc hay phúc lợi của con mình", thẩm phán Lucraft nói với cặp đôi và chỉ ra họ "không hề có biểu hiện hối hận thực sự".

Constance Marten (trái) và Mark Gordon. Ảnh: Met Police

Cuộc tình bạo lực giữa nữ quý tộc và gã trai hư

Sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực, Constance lớn lên trong biệt thự 25 phòng trên một khu đất rộng lớn ở Dorset, tây nam nước Anh. Gia đình quý tộc của Constance có mối quan hệ mật thiết với hoàng gia. Bà của Constance là bạn thời thơ ấu của cố Nữ hoàng Elizabeth II, bố Constance cũng từng phục vụ nữ hoàng.

Cuộc sống thời thơ ấu của Mark hoàn toàn trái ngược với Constance, chìm trong đói nghèo và bạo lực.

Năm 1989, khi 14 tuổi, Mark giam giữ một phụ nữ ở Florida trái ý muốn trong hơn bốn giờ, dùng dao và kéo tỉa hàng rào để đe dọa, cưỡng hiếp nạn nhân. Trong vòng một tháng, hắn đột nhập một căn nhà khác và bị cáo buộc hành hung nghiêm trọng.

Mark bị kết án 40 năm tù nhưng được trả tự do sau khi thụ án 22 năm.

Constance đã từ bỏ gia tộc, sống nay đây mai đó khi yêu Mark. Cô không trả tiền thuê nhà và phải lục lọi thức ăn trong thùng rác lúc chạy trốn.

Constance nói với tòa rằng gia đình cô có thành kiến với Mark. Cô nói: "Có một số người trong gia đình ruột thịt coi tôi là nỗi xấu hổ, sợ tôi sẽ lên tiếng về họ và sẽ làm mọi cách để đạt được điều họ muốn".

Năm 2017, Mark bị kết tội hành hung hai nữ cảnh sát tại một khoa sản ở xứ Wales, nơi Constance sinh con đầu lòng bằng giấy tờ tùy thân giả.

Mark cũng bị nghi có hành vi bạo lực gia đình vào năm 2019 khiến Constance bị vỡ lá lách. Anh ta đã từ chối cho nhân viên y tế vào căn hộ của họ ở London để điều trị cho Constance sau khi cô bị ngã khỏi cửa sổ khi đang mang thai 14 tuần.

Sau vụ việc đó, tòa án gia đình quyết định những đứa con của cặp đôi này cần được đưa vào trại trẻ chăm sóc.

Khi mang thai lần thứ năm, Constance giữ bí mật và sinh con tại một ngôi nhà thuê vào đêm Giáng sinh năm 2022. Cặp đôi bỏ trốn sau khi cảnh sát tìm thấy nhau thai trong chiếc xe cháy rụi của họ bên đường cao tốc ngoài thành phố Manchester, ngày 5/1/2023. Họ bị bắt sau cuộc truy lùng kéo dài bảy tuần của cảnh sát.

Nơi phát hiện thi thể bé Victoria. Ảnh: Sky News

Vài ngày sau khi bị bắt, thi thể bé Victoria được tìm thấy bọc trong túi nylon, giấu dưới đống rác trong nhà kho bỏ hoang. Thi thể bị phân hủy quá nghiêm trọng nên không thể xác định được nguyên nhân tử vong.

Bên công tố cho biết đứa trẻ chết vì hạ thân nhiệt trong điều kiện lạnh và ẩm ướt trong chiếc lều mỏng manh hoặc bị ngạt thở, dù Constance đã được các nhân viên xã hội cảnh báo về những nguy hiểm.

Hai bị cáo khẳng định cái chết của con gái họ là một tai nạn thương tâm sau khi Constance ngủ quên đè lên người cô bé.

Luật sư bào chữa cho biết Constance cảm thấy "buồn bã và hối hận" về cái chết của Victoria.

Thanh tra trưởng Cảnh sát Thủ đô Joanna Yorke, người chỉ đạo cuộc điều tra, cho biết "hành động ích kỷ" của cặp đôi này đã dẫn đến cái chết của Victoria. Cặp đôi cũng bị chỉ trích vì sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để ngăn cản và trì hoãn tiến trình tố tụng tại tòa án, "làm mọi cách có thể để cố gắng trì hoãn việc phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình".

Tuệ Anh (theo CBS, Sky News)