Nữ quản giáo trả giá vì cuộc tình với 2 tù nhân

AnhIsabelle Dale, 23 tuổi, bị phạt tù sau khi bị phát hiện quan hệ tình dục với hai tù nhân, thậm chí giúp người tình vận chuyển ma túy vào nhà tù.

Ngày 20/1, Isabelle Dale bị kết án 3 năm rưỡi đối với hai hành vi sai trái khi đảm nhận chức vụ công và âm mưu vận chuyển vật phẩm bị cấm vào nhà tù.

Isabelle bị bắt gặp quan hệ tình dục với Shahid Sharif, 33 tuổi, trong phòng cầu nguyện của nhà tù HMP Coldingley ở hạt Surrey. Sau bốn phút, nữ quản giáo bước ra cùng tên cướp bị kết án, vội vàng chỉnh lại thắt lưng.

Isabelle còn xăm biệt danh của Shahid sau gáy, treo ảnh chụp chung của hai người trên đầu giường.

Cùng thời điểm đó, Isabelle có quan hệ tình dục với một tù nhân khác là Connor Money, 28 tuổi, trong khi vẫn giữ mối quan hệ với Shahid.

Sau khi chuyện bại lộ, Shahid được chuyển đến nhà tù HMP Swaleside ở hạt Kent. Mối tình vẫn tiếp diễn khi Isabelle tự mua cho mình chiếc nhẫn đính hôn trị giá 3.000 bảng Anh, viết thư tình cho Shahid kể những giấc mơ về cuộc sống bên nhau sau khi bạn trai ra tù. Một số bức thư đó có chứa cần sa tổng hợp.

Isabelle cũng điều hành tài khoản Snapchat buôn bán ma túy của Shahid để lấy nguồn cung ma túy thông qua cộng sự Lilea Sallis, 27 tuổi.

Theo hồ sơ, Isabelle che giấu chức danh công việc để được chấp thuận có tên trong danh sách thăm tù. Cô ta đến thăm Shahid 5 lần trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10/2022, đôi khi có cả các thành viên gia đình đi cùng.

Isabelle đã từ chức quản giáo trước khi bị bắt vào ngày 1/11/2022 trong lần đến thăm thứ sáu.

Isabelle Dale đến tòa án quận Southwark. Ảnh: PA

Trước tòa, nữ quản giáo nói cảm thấy "may mắn" khi có Shahid trong đời nhưng phủ nhận từng quan hệ tình dục với anh ta trong tù hay buôn lậu ma túy.

Gia nhập ngành quản lý nhà tù vào tháng 9/2021, Isabelle nói với tòa án rằng không hòa nhập được với các đồng nghiệp, bị chế giễu vì hình xăm dày đặc trên người. Cô cho biết đã tìm kiếm sự an ủi trong mối quan hệ tình cảm với các tù nhân.

"Tôi mua chiếc nhẫn theo lời của Shahid để chứng minh lòng trung thành. Anh ta dọa đâm tôi, nói rằng ghét tôi và muốn tôi chết", cô giải thích.

Thẩm phán Christopher Hehir tại Tòa Đại hình quận Southwark chỉ trích Isabelle vì có quan hệ bất chính với hai tù nhân, cho rằng cô hiểu rất rõ những hành vi sai trái của mình cũng như rủi ro và nguy hiểm liên quan nhưng vẫn cố tình sai phạm.

Theo thẩm phán, mối quan hệ thân mật giữa tù nhân và cán bộ quản giáo gây nguy hại đến uy quyền và trật tự trong nhà tù. Nếu một số tù nhân được đối xử ưu ái vì có quan hệ tình cảm với cán bộ quản giáo, điều đó là không công bằng với những tù nhân khác.

Thẩm phán nói Isabelle "không trung thực", sử dụng những điểm yếu dễ bị tổn thương của mình như lá chắn để bào chữa cho sai phạm. Ông nghi ngờ Isabelle "gia nhập cơ quan nhà tù để có thể tham gia các hoạt động bất hợp pháp với tù nhân" do bản chất "thích thu hút sự chú ý".

Cùng phiên tòa, Shahid nhận tội âm mưu vận chuyển ma túy vào nhà tù và bị kết án thêm 27 tháng tù. Trước đó, anh ta đang thụ án 12 năm 10 tháng tù vì dùng bạo lực cướp tiệm kim hoàn.

Đồng phạm Lilea bị kết tội âm mưu vận chuyển vật phẩm bị cấm vào nhà tù, nhận án 2 năm rưỡi.

Tuệ Anh (theo Telegraph, BBC)