Nữ quản giáo nối lại tình xưa với bạn trai trong tù

AnhLeonie Wilkinson, 27 tuổi, bị kết án vì tư tình với tên trộm - bạn trai cũ, khi gặp lại nhau trong nhà tù, gửi thiệp sinh nhật gợi dục cho người tình.

Ngày 8/8, Tòa Đại hình Preston tuyên phạt Leonie Wilkinson 12 tháng tù, nhưng được hoãn thi hành án trong 18 tháng. Cô cũng bị buộc phải lao động công ích 120 giờ và tham gia 20 ngày phục hồi chức năng.

Trước phiên tòa, Leonie đã nhận tội có hành vi sai trái trong cơ quan công quyền từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021 và truy cập trái phép vào hệ thống máy tính.

Leonie Wilkinson rời tòa sau khi tuyên án. Ảnh: Sun

Theo hồ sơ tòa án, Leonie và tên tội phạm chuyên nghiệp Gary Hampson, 26 tuổi, đã viết tiếp chuyện tình khi hắn bị giam giữ tại nhà tù HMP Preston, Lancashire. Cả hai từng hẹn hò năm 16 tuổi.

Công tố viên cho biết Leonie được tuyển dụng làm quản giáo tại nhà tù Preston vào tháng 9/2020, đã tham gia khóa đào tạo chống tham nhũng trong quá trình bổ nhiệm. Tuy nhiên, cô đã không khai báo với người quản lý trực tiếp về mối quan hệ trước đây với Gary, cũng không đề cập đến việc từng đến thăm Gary hai lần trong tù.

Tháng 5/2021, ban quản lý nhà tù nhận được tin tình báo cho biết cặp đôi này đang có "mối quan hệ lãng mạn", liên lạc với nhau qua điện thoại được tuồn vào tù trái phép.

Khi khám xét phòng giam của Gary, nhà chức trách phát hiện các cuộc gọi và tin nhắn giữa hai người, một số trong đó có nội dung khiêu dâm. Họ cũng tìm thấy một tấm thiệp mừng sinh nhật do Leonie gửi, có hình ảnh gợi dục và ghi rằng "đây sẽ là sinh nhật cuối cùng của anh trong tù".

Sau khi Leonie bị bắt, cuộc khám xét điện thoại cá nhân của cô cũng tiết lộ cách hai người liên lạc với nhau, dù cô đã cố gắng che giấu mối quan hệ bằng cách giả làm em gái của anh ta.

Trong các email trao đổi, cặp đôi bày tỏ tình yêu dành cho nhau và hứa hẹn cùng xây dựng gia đình.

Hồ sơ cuộc gọi cũng tiết lộ Gary đã sử dụng ma túy khi ở trong tù, Leonie trả giúp người tình nhiều khoản thanh toán trị giá 20-30 bảng Anh thông qua bên thứ ba.

Công tố viên cho biết Leonie còn truy cập trái phép vào hệ thống máy tính của nhà tù để lấy thông tin chi tiết về Gary và các tù nhân khác.

Gary Hampson là tội phạm có nhiều tiền án. Ảnh: Preston Police

Khi mối quan hệ bị phanh phui, Gary được chuyển đến nhà tù khác còn Leonie bị đình chỉ công tác tại Cơ quan Quản chế. Cô phủ nhận mọi cáo buộc trong các cuộc thẩm vấn với cảnh sát.

Luật sư bào chữa cho Leonie mô tả đó là một "mối quan hệ từ xa" không liên quan đến tình dục và không có tiếp xúc cơ thể. Theo luật sư, Leonie không truy cập hồ sơ máy tính vì mục đích phạm tội mà chỉ cung cấp thông tin cho những người thân đang lo lắng của tù nhân.

Thẩm phán Michael Mayer nói với Leonie rằng cô đã xâm phạm an ninh và an toàn bên trong nhà tù và khiến bản thân "dễ bị đe dọa". Ông nói thêm rằng "lợi ích ích kỷ của cô đã làm hoen ố danh tiếng của cơ quan quản chế".

Gary, có 29 tiền án về 74 tội danh bao gồm trộm cắp, hành hung và gây rối trật tự công cộng. Anh ta bị kết án 6 tháng tù sau khi nhận tội khuyến khích hoặc hỗ trợ hành vi sai trái và sở hữu điện thoại di động trái phép trong tù.

Tuệ Anh (theo Mirror)