Nữ phiên dịch tại Hà Nội tìm người thương

Chào mừng anh đến với "tour" tìm hiểu em nhé, biết đâu đây lại là bước đầu trong cuốn chuyện đời của anh và em nhỉ.

Em 29 tuổi, làm phiên dịch tiếng Hàn bé nhỏ cho một tập đoàn công nghệ tại Hà Nội. Về ngoại hình, em có dáng tàm tạm: cao 1m58, nặng 48 kg, chưa phải chân dài như hoa hậu nhưng chắc cũng không quá thấp, anh nhỉ. Em có da có thịt lên một xíu chắc sẽ khiến anh gật gù hơn. Cơ mà em để dành khi gặp anh, hai đứa sẽ chăm sóc cho nhau cùng tiến bộ, cả về cân nặng nữa.

Sơ qua về tính cách: em hơi cứng đầu, nên dù 29 tuổi vẫn còn chưa "chín" lắm. Nhưng bù lại em luôn nỗ lực phát triển bản thân dù thành tựu chưa nhiều. Mọi người nhận xét em làm việc chắc chắn và biết nghĩ cho người khác. Hi vọng sau này em sẽ tìm được người luôn nghĩ cho em và con, cùng nỗ lực để tiến bộ cùng nhau.

Về khoảng cách địa lý, quê em cách Hà Nội gần 90 km về phía Bắc, đi cao tốc chắc gần hai tiếng là về với thầy u rồi. Bố mẹ em vẫn muốn em kết nối với những ai gần vị trí địa lý, nhưng em nghĩ vị trí không phải giới hạn, quan trọng là tìm được người hợp với mình về nhiều mặt, như người ta vẫn nói "môn đăng hộ đối", anh nhỉ. Ước gì Chúa giúp em tìm người cùng học đại học, có công việc ổn định, sống chân thành, tử tế và đặc biệt cùng đạo Công giáo.

Ai chà, nghe cũng khá nhiều tiêu chuẩn anh nhỉ. Thôi văn em cũng hay lắm, để dành những chuyện khác kể khi gặp anh nhé. Nếu không có duyên làm bạn đời, cũng hi vọng làm bạn với anh. Mong thư từ anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ