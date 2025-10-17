Nữ 'phiên bản 1992' tìm bạn đồng hành

Mình sinh năm 1992, vẫn độc thân vui tính và đang mở lòng để tìm một người đặc biệt cùng chia sẻ những ngày tháng thật đẹp.

Mình làm việc văn phòng, công việc bận rộn, đôi khi phải xách vali đi công tác đây đó. Dù deadline có "rượt" mình đến đâu, mình vẫn giữ được nụ cười và tinh thần lạc quan. Vì công việc chiếm kha khá thời gian, giờ mình mới bắt đầu hành trình tìm "nửa kia" – người có thể cùng mình tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ và bình yên.

Mình thích gì? Mình mê đọc sách, từ những cuốn tiểu thuyết làm tim rung rinh đến sách giúp bản thân tốt hơn mỗi ngày. Chạy bộ là cách mình thư giãn, vừa chạy vừa nghe nhạc, cảm giác như cả thế giới đang chạy cùng mình. Mình cũng thích nghiên cứu đủ thứ, từ khoa học đến văn hóa, hễ gì thú vị là mình "đào" tới cùng. Và du lịch? Ôi, đó là niềm yêu thích lớn, được khám phá nơi mới, ăn món ngon, lưu lại những khoảnh khắc đẹp (nhưng mình không phải kiểu sống ảo đâu nhé).

Tính cách mình thế nào? Mình là kiểu người sôi nổi, hay pha trò để mọi người cười nghiêng ngả, nhưng cũng có lúc trầm lắng, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Bạn bè bảo mình như một tách trà nóng – vừa ấm áp, vừa mang lại cảm giác dễ chịu.

Mình tìm ai? Mình mong gặp một người chưa từng kết hôn, tử tế, hiền lành và sống thật với cảm xúc của mình. Nếu bạn yêu gia đình, thích sự giản dị nhưng vẫn có chút "tia sáng" để cùng mình khám phá cuộc sống, chắc chắn tụi mình sẽ rất hợp. Mình dễ "kết nối" với những người ấm áp, đáng tin và có trái tim rộng mở.

Nếu bạn thấy mình có chút gì đó thú vị, hãy nhắn mình nhé. Biết đâu tụi mình sẽ cùng viết nên một câu chuyện thật đẹp, như một cuốn sách mà cả hai đều muốn đọc mãi.

