Nữ phi hành gia Amanda Nguyễn gặp trung tướng Phạm Tuân

Nữ phi hành gia gốc Việt Amanda Nguyễn gặp trung tướng Phạm Tuân, tặng ông phù hiệu chuyến bay vũ trụ mà cô từng sử dụng hồi tháng 4/2025.

Cuộc gặp mặt, giao lưu giữa trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân, người Việt Nam và châu Á đầu tiên bay lên vũ trụ vào năm 1980 trong chương trình Interkosmos của Liên Xô, và Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, diễn ra tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài hôm nay, theo Bộ Ngoại giao.

Amanda bày tỏ xúc động khi được trở về Việt Nam, chia sẻ về chuyến bay vào không gian, câu chuyện mang theo hạt sen mà cô đã tiếp nhận từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam để mang lên không gian thực hiện thí nghiệm, cũng như bức thư chúc mừng của Chủ tịch nước gửi tới cô sau chuyến bay.

Trích dẫn câu nói của trung tướng Phạm Tuân "Từ vũ trụ nhìn xuống, quê hương không phải là Việt Nam, Nga hay bất cứ quốc gia nào, mà là Trái Đất", cô luận giải thêm rằng chính khoa học và công nghệ đã giúp con người có được góc nhìn ấy.

Theo Amanda, khoa học và công nghệ là ngôn ngữ chung của nhân loại, là cầu nối thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hàn gắn giữa các dân tộc. Từ không gian nhìn xuống, Trái Đất hiện lên như một "chấm xanh nhạt giữa vũ trụ bao la", một tổng thể thống nhất, nơi không tồn tại đường biên chia cắt, mà chỉ có một cộng đồng nhân loại cùng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ hành tinh và kiến tạo tương lai chung.

Trung tướng Phạm Tuân và nữ phi hành gia Amanda Nguyễn tại buổi giao lưu ngày 7/2. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trung tướng Phạm Tuân nhắc lại chuyến bay lịch sử cách đây 46 năm và hành trình từ một phi công chiến đấu trong chiến tranh, từng đối đầu với không quân Mỹ, đến hôm nay được bắt tay, trò chuyện thân tình với những người bạn quốc tế vì hòa bình và phát triển.

Ông cũng kể lại những bài huấn luyện khắc nghiệt và các tình huống nguy hiểm trong quá trình bay, qua đó nhấn mạnh bản lĩnh, kỷ luật và sự bình tĩnh của phi công, phi hành gia.

Amanda Nguyễn tặng trung tướng Phạm Tuân phù hiệu chuyến bay vũ trụ mà cô từng sử dụng trong chuyến bay vào không gian. Trung tướng Phạm Tuân tặng Amanda cuốn sách kỷ niệm ghi dấu chuyến bay lịch sử của ông, như biểu tượng của sự tiếp nối giữa các thế hệ phi hành gia Việt Nam.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh rằng sự kiện này đã tạo khoảnh khắc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ: từ người anh hùng bản lĩnh mở ra những cánh cửa đầu tiên, đến những người trẻ hôm nay đang tiếp bước và viết tiếp hành trình ấy, qua đó truyền cảm hứng tới các thế hệ Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Theo Đại sứ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao luôn trân trọng từng nỗ lực, từng thành tựu của kiều bào, coi đó không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt ở nước ngoài mà còn là nguồn lực quý báu cho sự phát triển của đất nước.

Cuộc gặp giữa hai thế hệ phi hành gia Việt Nam, một người mở đường từ những năm tháng chiến tranh, một người tiếp nối trong kỷ nguyên khoa học và hòa bình, đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng dù ở thời đại nào, với ý chí, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lòng tự hào dân tộc, người Việt Nam hoàn toàn có thể vươn xa, góp phần vào những thành tựu chung của nhân loại.

Amanda Nguyễn tốt nghiệp Đại học Harvard, từng là nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và thực tập tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Ngoài lĩnh vực khoa học vũ trụ, cô tham gia các nỗ lực vận động chính sách bảo vệ nạn nhân xâm hại tình dục tại Mỹ. Năm 2019, cô được đề cử giải Nobel Hòa bình vì nỗ lực đấu tranh cho quyền của nạn nhân tấn công tình dục.

Amanda chia sẻ rằng nguồn cội và văn hóa Việt Nam đóng vai trò rất lớn trong hành trình cuộc đời cô, không chỉ với giấc mơ được bay vào vũ trụ, mà còn những nỗ lực trên nhiều lĩnh vực khác.

Đó cũng là lý do cô chọn biệt hiệu là Dragon (Rồng) trong suốt những tháng rèn luyện cho chuyến bay vào vũ trụ bằng tàu New Shepard. Với Amanda, biệt hiệu này phản ánh đúng nhất "chất Việt Nam" trong cuộc đời mình và những điều cô đã học được từ văn hóa, lịch sử quê hương, từ tinh thần cộng đồng và đùm bọc lẫn nhau, đến ý chí kiên cường và không ngừng nỗ lực.

Amanda từng phát biểu trước các tân cử nhân Đại học Fulbright Việt Nam ở TP HCM hồi tháng 6/2025. Đây là lần thứ hai Amanda đến Việt Nam và cũng là lần đầu tiên cô trở về quê hương kể từ khi trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên vào vũ trụ với chuyến bay trên tổ hợp tàu - tên lửa New Shepard của công ty Blue Origin 14/4/2025.

Huyền Lê