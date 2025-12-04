Nữ phạm nhân tử vong do viêm màng não mô cầu

Thanh HóaNữ phạm nhân 32 tuổi sốt cao, đau đầu, được xác định mắc viêm màng não mô cầu và tử vong sau 4 ngày điều trị tích cực do bệnh chuyển nặng, suy đa tạng.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ngày 4/12 xác nhận bệnh nhân tử vong hôm 2/12. Người phụ nữ đang chấp hành án tại phân trại số 3, Trại giam Thanh Phong đóng trên địa bàn xã Nông Cống.

Hồ sơ bệnh án ghi nhận người bệnh khởi phát các triệu chứng sốt, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn từ ngày 23/11 và nằm theo dõi tại bệnh xá trại giam. Đến ngày 29/11, bệnh nhân chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nhận kết quả chẩn đoán dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Các bác sĩ Khoa Bệnh nhiệt đới lập tức cách ly, áp dụng phác đồ điều trị tích cực. Tuy nhiên, tình trạng nữ phạm nhân diễn tiến xấu nhanh chóng, rơi vào hôn mê sâu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, không đáp ứng điều trị và tử vong.

Khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nơi bệnh nhân tử vong. Ảnh: Lam Sơn

Ngay khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa đã khoanh vùng, xử lý ổ dịch tại phân trại số 3. Lực lượng chức năng rà soát 21 trường hợp tiếp xúc gần (F1), bao gồm 9 phạm nhân và 12 cán bộ. Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ nhóm này âm tính với vi khuẩn não mô cầu. Cơ quan y tế phối hợp với trại giam phun hóa chất khử khuẩn khu vực sinh hoạt, cấp phát thuốc kháng sinh dự phòng và giám sát chặt chẽ sức khỏe của những người tiếp xúc.

Viêm màng não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn não mô cầu gây ra, lây truyền qua đường hô hấp. Vi khuẩn tấn công màng não và tủy sống, gây ra nhiều bệnh cảnh lâm sàng, trong đó viêm màng não mủ và nhiễm trùng huyết là hai thể thường gặp và nguy hiểm nhất. Đặc biệt, thể nhiễm trùng huyết tối cấp có thể khiến người bệnh tử vong chỉ trong vài giờ.

Bệnh có nguy cơ bùng phát thành dịch tại các khu vực tập trung đông người, không gian chật hẹp như nhà trẻ, trường học, ký túc xá, doanh trại quân đội hay trại giam. Nhóm mắc bệnh chủ yếu là trẻ em 6 tháng đến 3 tuổi và thanh thiếu niên 14-20 tuổi. Thời điểm giao mùa đông - xuân (cuối mùa khô, đầu mùa mưa) là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động tiêm vaccine phòng bệnh, giữ vệ sinh nơi ở thông thoáng và thường xuyên rửa tay, súc họng bằng dung dịch sát khuẩn. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, buồn nôn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Lê Hoàng