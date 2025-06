Nữ nhân viên y tế 'choáng, hoảng loạn' sau khi bị tấn công

Điều dưỡng An, làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, nhập viện trong tình trạng choáng, buồn nôn, hoảng loạn, sau khi bị người nhà bệnh nhân chồm qua bàn tát vào mặt.

Chiều 2/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An xác nhận cơ quan chức năng đã làm rõ Trần Tuấn Anh (32 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh) là người tấn công chị Nguyễn Thị An, 29 tuổi. Tuấn Anh là con trai một bệnh nhân từng điều trị tại đây.

Công an phường Nghi Phú đang làm việc với các bên liên quan, lập hồ sơ để xử lý vụ việc. Đến nay, nhà chức trách chưa công bố lời khai của Tuấn Anh về nguyên nhân xô xát.

Báo cáo từ bệnh viện cho thấy, khoảng 23h52 ngày 31/5, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Trần Văn Long (53 tuổi, bố Tuấn Anh). Bác sĩ thăm khám, giải thích bệnh tình, kê đơn và chỉ định các xét nghiệm, đồng thời hướng dẫn người nhà ra quầy làm thủ tục.

"Tại quầy làm thủ tục, điều dưỡng An tiếp nhận giấy tờ, hướng dẫn người nhà ra khu vực chờ bên ngoài theo quy định. Nhưng người nhà không chấp hành, tỏ thái độ không hợp tác, có lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, dọa nạt nhân viên y tế", báo cáo nêu.

Điều dưỡng An tiếp tục giải thích, đề nghị người nhà ra ngoài để nhân viên thực hiện chuyên môn. Dù vậy, người nhà vẫn không chấp hành, còn lớn tiếng chửi bới và vươn qua quầy, tát vào mặt chị An. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng bảo vệ can thiệp.

Đại diện bệnh viện cho biết sau cú tát, chị An bị văng kính, má trái sưng đau, choáng váng, chóng mặt, buồn nôn, nhìn mờ, tinh thần hoảng loạn và phải nhập viện điều trị. "Vụ việc không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần của nhân viên y tế mà còn tác động tiêu cực đến môi trường khám chữa bệnh", người đứng đầu đơn vị cho hay.

Điều dưỡng An phải nằm viện điều trị sau khi bị người nhà bệnh nhân hành hung. Ảnh: Đức Hùng

Sau khi xảy ra sự việc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã báo cáo Công an phường Nghi Phú để xử lý. Hơn 20 phút sau, khi lực lượng chức năng có mặt thì người hành hung nữ điều dưỡng đã rời khỏi hiện trường.

Về tình hình của bệnh nhân Long, kíp trực của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thăm khám, cho làm các chỉ định, điều trị đúng phác đồ. Đến 2h ngày 1/6, người bệnh đỡ đau bụng, các dấu hiệu sinh tồn trong giới hạn bình thường, người nhà đã xin làm thủ tục cho ông Long xuất viện.

Liên quan vụ việc, trong sáng nay, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết vụ hành hung nhân viên y tế nói trên đã gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến hoạt động khám chữa bệnh, đồng thời đe dọa an toàn của bệnh nhân cũng như nhân viên.

Cục yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định. Các cơ sở y tế cần tăng cường bảo đảm an ninh, áp dụng giải pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa tình trạng bất ổn. Đặc biệt, cần thiết lập hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an ninh, trật tự. Ngoài ra, cần kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ tinh thần và sức khỏe cho bệnh nhân, nhân viên y tế bị ảnh hưởng.

Nữ nhân viên y tế nhập viện sau khi bị người nhà bệnh nhân tát vào mặt Tuấn Anh đánh nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Video: Hùng Lê

Khảo sát của Bộ Y tế, phần lớn các vụ bạo lực nhắm vào nhân viên y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, với 70% nạn nhân là bác sĩ, 15% điều dưỡng, thậm chí có bác sĩ thương tật suốt đời, mất mạng. Tình trạng trộm cắp, cò mồi, người say rượu, sử dụng ma túy, ngáo đá... phá rối trong bệnh viện cũng khá thường xuyên. Từ năm 2010 đến 2017, cả nước ghi nhận 26 vụ phá rối nghiêm trọng trong bệnh viện.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nạn bạo hành y bác sĩ chủ yếu do bệnh nhân cùng người nhà gây ra. Ước tính 8-38% nhân viên y tế bị hành hung ít nhất một lần trong đời.

Hôm 12/5, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, có phương án phòng ngừa ứng phó với tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế.

Đức Hùng