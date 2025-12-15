Nữ nhân viên y tế bị cướp kề dao khống chế

Khánh HòaCông an đang truy tìm người đàn ông bịt mặt, cầm dao vào trạm y tế ở xã Đại Lãnh giằng co với nhân viên, ép chuyển khoản 500.000 đồng.

Sự việc xảy ra vào 18h30 ngày 11/12 tại trạm y tế Vạn Thạnh, xã Đại Lãnh. Nghi phạm mặc áo thể thao dài tay, quần ngắn, đội mũi lưỡi trai và đeo khẩu trang, mang một con dao.

Theo camera an ninh, nghi phạm vào trạm y tế hỏi mua thuốc hạ sốt, lúc này chỉ có một nữ nhân viên y tế 29 tuổi đang trực. Ông ta sau đó túm cổ áo nữ nhân viên, rút dao trong túi quần đe dọa, yêu cầu đưa 5 triệu đồng. Người phụ nữ la hét, cầu xin, giằng co hơn 20 giây.

Cầm dao vào trạm y tế cướp 500.000 đồng Tên cướp giằng co với nữ nhân viên thuộc trạm y tế Vạn Thạnh, xã Đại Lãnh. Video: Hoàng Sao

Một lúc sau, tên cướp buộc nữ nhân viên chuyển 500.000 đồng vào tài khoản rồi rời khỏi hiện trường

Công an xã Đại Lãnh đang truy tìm nghi phạm, đề nghị người dân nếu phát hiện báo ngay cho cơ quan điều tra; kêu gọi tên cướp sớm đầu thú để xem xét hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Bùi Toàn