Nữ kỳ thủ 37 tuổi vô địch cờ vua toàn quốc

Hà NộiKỳ thủ Lương Phương Hạnh giành bảy điểm qua chín ván cờ tiêu chuẩn, lần đầu vô địch quốc gia ở tuổi 37.

Phương Hạnh thắng năm, hòa bốn và không thua ván nào. Cô thắng hai ván quan trọng liên tiếp trước hạt giống số một Võ Thị Kim Phụng và tài năng trẻ Bạch Ngọc Thùy Dương. Kỳ thủ đội Bình Dương chỉ hòa hai ván cuối, vẫn đủ điểm vô địch. Thùy Dương và Kim Phụng lần lượt đứng thứ hai và ba, với 6,5 điểm và sáu điểm.

Phương Hạnh là Kiện tướng quốc tế nữ (WIM), với Elo 2.230. Ảnh: HXB

Phương Hạnh trở thành nhà vô địch cờ vua Việt Nam lớn tuổi nhất lịch sử, tính cả nội dung nam lẫn nữ. Chiến thắng của Phương Hạnh dễ dàng hơn khi kỳ thủ nữ số một Việt Nam - Phạm Lê Thảo Nguyên - không thi đấu.

Ở nội dung nam, ba kỳ thủ hàng đầu là Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Anh Khôi cùng vắt mặt vì lý do khác nhau. Cơ hội mở ra cho Lê Tuấn Minh và Trần Tuấn Minh so kè nhau. Với hai chiến thắng quan trọng trước Cao Sang và Nguyễn Văn Huy ở ván bảy và tám, Lê Minh vô địch với 7,5 điểm. Trần Minh do thua Cao Sang ở ván sáu, chỉ về nhì với bảy điểm. Vị trí thứ ba thuộc về Cao Sang.

Cũng như Phương Hạnh, lần đầu Lê Minh vô địch quốc gia. Kỳ thủ 24 tuổi từng đứng thứ tư tại giải cờ vua quốc tế HDBank 2018.

Giải cờ vua toàn quốc 2020 tranh cúp LienVietPostBank diễn ra từ 2/10 đến 11/10, tại nhà thi đấu quận Hoàng Mai, Hà Nội. Giải diễn ra ba thể thức: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp.

Xuân Bình