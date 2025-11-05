Nữ kiến trúc sư Nhật diễn thuyết tại TOTO Architect Talk

TOTO Architect Talk mùa thứ 7 chào đón diễn giả nữ - kiến trúc sư Kumiko Inui từ Nhật Bản, nổi tiếng với triết lý đưa những không gian nhỏ thành chất xúc tác gắn kết cộng đồng.

TOTO Architect Talk 2025 sẽ diễn ra ngày 13/12 với chủ đề "Những khoảng nhỏ và kiến trúc" (Little Spaces and Architecture). Chương trình đánh dấu mùa thứ 7 của chuỗi tọa đàm kiến trúc do TOTO Việt Nam phối hợp cùng TOTO Gallery MA (Nhật Bản) tổ chức, bảo trợ bởi Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Sau 6 mùa, chương trình từng mời nhiều tên tuổi từ Nhật Bản như Shigeru Ban (2017), Hiroshi Naito (2018), Takaharu Tezuka (2019), Akihisa Hirata (2022), Yoshiharu Tsukamoto (2023) và Junya Ishigami (2024). Qua mỗi năm, nội dung thảo luận mở rộng từ vật liệu, không gian đến mối quan hệ giữa kiến trúc và xã hội, góp phần kết nối cộng đồng chuyên môn trong nước.

Năm nay, diễn giả là kiến trúc sư nữ Kumiko Inui - Giáo sư Đại học Quốc lập Yokohama, sáng lập Inui Architects. Bà sẽ trình bày về cách nghiên cứu bối cảnh địa phương, đối thoại cộng đồng và khai thác những khoảng trống nhỏ như chất xúc tác gắn kết xã hội.

Kumiko Inui - kiến trúc sư nữ đầu tiên tại diễn thuyết TOTO Architect Talk. Ảnh: TOTO Việt Nam

Nhiều dự án của Kumiko Inui cho thấy cách tiếp cận này. Tiêu biểu, dự án tại Đại học Nghệ thuật thành phố Kyoto lấy ý tưởng "Dưới một mái nhà" hợp nhất các khu chức năng, tạo liên kết ngang với cấu trúc đô thị hiện hữu.

Tiếp nối tinh thần ấy, nhà ga hành khách Miyajimaguchi - cửa ngõ vào Miyajima được thiết kế nổi bật với mái cong lớn và không gian bán ngoài trời, kết nối hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và dòng chảy đô thị.

Ở dự án cải tạo khu vực quanh nhà ga Nobeoka, nữ kiến trúc sư kết hợp thiết kế mở, lồng ghép hoạt động nhà ga với sinh hoạt cư dân nhằm tạo nhịp sống liên tục.

Trong khi đó, tại trường Tōni ở thành phố Kamaishi, Kumiko Inui tận dụng địa hình dốc và mạng lưới cầu - đường - sân, tạo nên môi trường học tập mở, gần gũi thiên nhiên, khơi dậy tinh thần tự do khám phá cho trẻ em.

Với việc mời diễn giả nữ lần đầu sau nhiều mùa, TOTO Architect Talk 2025 tiếp tục duy trì tinh thần đối thoại, đề cao giá trị học thuật và ứng dụng thực hành, hướng tới những thảo luận có lợi cho cộng đồng kiến trúc trong nước. Chương trình tập trung vào nội dung chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm.

Diễn giả KTS. Junya Ishigami tại TOTO Architect Talk 2024. Ảnh: TOTO Việt Nam

Ngoài buổi diễn thuyết, TOTO Architect Talk năm nay còn tổ chức cuộc thi thiết kế kiến trúc với chủ đề "Không gian cộng hữu - Sự chuyển tiếp của các hình thái sống". Đề bài khuyến khích khai thác quy mô nhỏ, nhưng có khả năng kết nối con người, cộng đồng và môi trường trong bối cảnh đô thị.

Theo ban tổ chức, cuộc thi đã ghi nhận gần 500 lượt đăng ký; hạn cuối nộp bài vòng một là ngày 3/11. Lễ trao giải dự kiến diễn ra trước buổi diễn thuyết chính (13/12).

Lễ trao giải cuộc thi thiết kế trong buổi diễn thuyết kiến trúc 2024. Tiếp nối, sự kiện TOTO Architect Talk 2025 - chủ đề "Những khoảng nhỏ và Kiến trúc sẽ diễn ra vào ngày 13/12 tại Thrisky Hall, TP HCM. Ảnh: TOTO Việt Nam

(Nguồn: TOTO Việt Nam)