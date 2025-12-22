'Nụ hôn tử thần' đoạt mạng bạn trai trong tù

ĐứcLaura R. hôn tạm biệt bạn trai đang thụ án tù để tuồn 3 gói ma túy vào họng, nhưng một gói bị vỡ trong dạ dày khiến nạn nhân suy tim và tử vong.

Tại phiên tòa ngày 18/12 ở Tòa án Khu vực Leipzig, Laura R, 24 tuổi, thừa nhận tội vô ý làm chết người do cung cấp ma túy trái phép. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo một năm tù nhưng cho hưởng án treo do thái độ thành khẩn và hoàn cảnh nuôi ba con nhỏ.

Vụ việc xảy ra chiều 2/1 tại nhà tù Leipzig. Khi đến thăm Mohamed R, 23 tuổi, người đang chấp hành án vì buôn bán chất cấm, Laura đã giấu ba viên nén ma túy đá (methamphetamine) bọc màng thực phẩm trong miệng. Cô thực hiện nụ hôn sâu để đẩy các gói hàng vào họng bạn trai và Mohamed lập tức nuốt xuống.

Laura R. tại Tòa án khu vực Leipzig. Ảnh: Silvio Buerger

Sức khỏe của nam phạm nhân gốc Tunisia chuyển biến xấu ngay sau khi bạn gái ra về. Ban đầu, Mohamed chỉ khai báo với y tế nhà tù về triệu chứng đau bụng. Đến sáng hôm sau, khi tình trạng nguy kịch, anh ta mới thừa nhận việc nuốt ma túy.

Bác sĩ pháp y Cedric Groß cho biết ít nhất một gói ma túy đã vỡ trong dạ dày, khiến nồng độ độc chất trong cơ thể nạn nhân cao gấp 10 lần ngưỡng chịu đựng của người nghiện lâu năm. Mohamed được chuyển đến Trung tâm Tim mạch Leipzig cấp cứu nhưng không qua khỏi do suy tim và suy tuần hoàn cấp. Khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng tìm thấy hai gói ma túy còn lại vẫn nguyên vẹn.

Tại tòa, Laura khai cô thực hiện hành vi này vì bị Mohamed, cha của ba đứa con cô, ép buộc. Lời khai này cùng sự hối cải của bị cáo được tòa xem xét là tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.

Theo các chuyên gia y tế, hành vi nuốt các gói chứa ma túy (body packing) đặt tính mạng người thực hiện vào rủi ro tử vong tức thì do môi trường axit dạ dày rất dễ làm mòn và bục vỏ bọc. Khi bao bì bị vỡ, một lượng lớn ma túy đá (methamphetamine) sẽ giải phóng ồ ạt vào máu, gây ra tình trạng ngộ độc cấp tính nghiêm trọng gấp nhiều lần mức thông thường. Hệ thần kinh và tim mạch của nạn nhân lập tức bị kích thích quá mức, dẫn đến loạn nhịp tim, tăng huyết áp kịch phát, co giật và suy đa tạng. Diễn tiến lâm sàng của ca bệnh thường xảy ra rất nhanh với biến chứng ngừng tim hoặc xuất huyết não, khiến nỗ lực cấp cứu y tế gần như vô vọng. Giới chuyên môn cảnh báo đây là hành động tự sát, bởi cơ thể con người hoàn toàn không có cơ chế dung nạp lượng độc chất khổng lồ bung ra đột ngột như vậy.

Năm 2022, tại Mỹ xảy ra vụ việc tương tự. Rachal Dollard bị buộc tội giết người sau khi cô lén chuyển ma túy cho phạm nhân Joshua Brown qua một nụ hôn. Theo cáo trạng, Dollard giấu viên nhộng chứa 14 gram ma túy đá trong miệng và chuyền sang cho Brown nuốt trong buổi thăm nuôi. Phạm nhân này sau đó tử vong do gói ma túy bị vỡ trong dạ dày, dẫn đến sốc thuốc cấp tính. Vụ việc khiến Dollard đối mặt án tù 60 năm, đồng thời gợi nhắc một thảm kịch tương tự tại Oregon năm 2017 khi một phạm nhân thiệt mạng vì nuốt 7 gói ma túy từ bạn gái.

Nhà tù JVA Leipzig. Ảnh: DPA

Bình Minh (Theo Bild, Spiegel)