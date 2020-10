Nụ hôn trộm và cậu nhân viên của chồng cũ

Tôi và chồng ly hôn mấy năm rồi nhưng vẫn sống chung nhà. Chúng tôi sống cùng nhau vì hai cô con gái, bé lớn đã 14 tuổi.

Hầu như những người thân cận, gần gũi đều biết chuyện của chúng tôi. Chồng luôn muốn hàn gắn với tôi để gia đình được trọn vẹn, tôi không còn lòng tin vào chuyện tình cảm nữa nên luôn khước từ. Cho đến thời điểm này, anh vẫn chưa từ bỏ ý định, còn phóng to và đóng khung trang trọng những tấm hình chụp chung lúc trước và treo nó ở phòng ngủ của anh. Chúng tôi làm chung, ăn chung, tiền dùng chung, cùng chăm lo cho con cái, chỉ chuyện tình cảm và ngủ chung là không.

Anh là chủ một công ty nhỏ, kinh doanh tại nhà và có thuê một số người phụ giúp. Trong số người phụ giúp, tôi thấy có một cậu em đang học năm cuối đại học, là người thân cận nhất với anh. Cậu ta như cánh tay phải của anh, làm được mấy năm. Mấy tháng rồi cậu ta với chồng cũ tôi càng thân hơn, cứ như hình với bóng, làm việc tại công ty hoặc đi đâu đều cùng nhau, cả ban ngày và buổi tối, cả ngày thường lẫn ngày nghỉ. Tôi thấy lạ nên nghĩ hai người ấy chắc có tình cảm gì đó.

Tôi nghĩ cậu ta thích chồng cũ tôi vì cậu ta đều đặn đến sớm, về trễ, sẵn sàng ăn uống chung nếu anh ấy rủ. Thỉnh thoảng cậu ta ngủ trưa tại nhà tôi với một số lý do rất hợp lý như làm giúp một số việc, không tiện về phòng, phòng cậu ta bị dột nước... Chồng cũ tôi rất tin tưởng cậu ta, hay tâm sự mọi chuyện, coi như anh em trong nhà. Nhiều lúc anh đi công việc, cậu ta luôn có mặt ở nhà tôi. Tôi nhắn tin hỏi anh hẹn với cậu ta à, anh luôn bảo: "Em nó ngồi học bài hoặc lên kế hoạch cho công việc".

Gần hai tuần trước, chồng cũ tôi có việc ra ngoài gấp vào chiều tối nên nhờ cậu ấy tiếp tục giúp việc, trông coi công ty. Buổi tối của ngày nghỉ nên ít người, hai con tôi coi phim trong phòng ở tầng hai, tôi bận rộn với đống quần áo ở tầng 4. Đang loay hoay may vá thì cậu ta lên bắt chuyện, tôi nói mấy câu qua loa rồi tiếp tục công việc của mình. Tưởng cậu ta đi xuống, ai dè cậu ta gan to, đi thật nhẹ lại và bất ngờ hôn vào má tôi một cái. Tôi vô cùng sửng sốt, như từ trên trời rơi xuống, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết theo phản xạ lùi lại sau. Cậu ta khen tôi mấy câu và xin: "Chị cho em ôm một cái, một cái thôi", vừa nói cậu ta vừa sấn sổ tới đòi ôm. Tôi đẩy và tránh né những bộ phận cơ thể, những cử chỉ luôn muốn sát lại tôi. Cậu ta không làm gì được thêm nên buông tay, tôi bình tĩnh nói cảm ơn vì đã nghĩ tốt về tôi, đồng thời kêu cậu ta đi xuống vì chắc chồng cũ tôi sắp về. Cậu ta vừa bước ra, tôi liền đóng và chèn cửa lại. Được mấy phút yên lặng trôi qua, tôi chưa kịp hoàn hồn thì cậu ta dùng hết sức đẩy được cửa bước vào dù tôi đã ngăn cản.

Lần này cậu ta đổi giọng điệu, nói muốn tôi cho chồng cũ cơ hội này nọ vì anh còn rất thương tôi, hay nhớ và kể nhiều việc về tôi cho mọi người nghe, rằng chuyện vừa nãy coi như là thử tôi. Tôi cố giữ bình thường để nói chuyện với cậu ta dù trong lòng đang vô cùng sốc. Nói chuyện một chút, tôi kêu cậu ta xuống vì còn làm việc cá nhân. Cậu ta đi xuống thật và tôi về phòng ở tầng 3 mà không gặp thêm trở ngại nào. Đang ở trong phòng, còn chưa định thần xong mọi việc thì cậu ta gõ cửa gọi, tôi im lặng. Cậu ta tiếp tục gõ cửa và muốn nói chuyện mãi nên tôi đành bảo cậu ta có thể về hoặc đợi tôi tắm rửa thay đồ xong sẽ xuống. Khi tôi xong việc riêng và đi xuống, cậu ta gặp, nói muốn trò chuyện. Tôi nói cậu ta về đi vì có việc phải ra ngoài. Tôi bước ra cửa nhà đợi, cậu ta không còn lý do để nán lại nên nói sẽ về. Cậu ta nhắn nhủ rằng chuyện này là bí mật, không được nói với ai. Tôi trả lời lại là không sao, coi như chưa từng có chuyện này. Sau đó cậu ta chào tôi đi về.

Tôi đã nghĩ cậu ta có hành vi thật thô thiển và thiếu tôn trọng mình, nhưng xét lại cậu ta rất nhiệt tình trong công việc, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, tội nghiệp. Ai cũng có những lúc thiếu suy nghĩ và mắc sai lầm, cậu ta đáng thương nhiều hơn đáng trách, tôi thông cảm cho cậu ta còn trẻ người non dạ nên nghĩ chắc mình sẽ sớm quên đi. Để tránh hành vi tương tự, hôm sau tôi đưa cho cậu ta mấy tờ giấy note nhỏ ghi cảnh cáo rằng không bao giờ muốn chuyện hôm qua lặp lại thêm một lần nào nữa. Tôi thích cuộc sống một mình, tự do, thoải mái, nếu cảm thấy không an toàn mà nguyên nhân xuất phát từ cậu ta, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ danh dự của mình.

Sau một ngày nhận giấy tôi đưa, cậu ta không gửi tin nhắn được nên bảo tôi hãy đọc tin đã soạn đang lưu trong máy. Cậu ta mở sẵn, ban đầu tôi nghĩ chẳng có lý do gì mà phải đọc, cũng không muốn chạm vào đồ đạc của cậu ta. Sau đó tôi suy nghĩ, để xem cậu ta nói gì, cũng hy vọng cậu ta biết nói những lời thành thật, dễ nghe nên đã chụp lại tin nhắn đã mở sẵn. "Em tôn trọng suy nghĩ của chị nên sẽ không làm loạn, chị sợ. Chỉ là em không nỡ để một người phụ nữ xinh xắn, dịu dàng và gợi cảm như chị chết khô qua thời gian. Em muốn làm một chút gì đó để giúp chị giải toả phần nào, biết đâu điều đó sẽ giúp chị có thêm một chút năng lượng sống một cách tươi mát hơn, giúp ít phần nào đó cho chuyện của chị. Đó là suy nghĩ của em". Đọc xong, tôi thấy chẳng lọt tai câu nào, chẳng hiểu cậu ta muốn nói điều gì mà cũng chẳng muốn hiểu thêm. Hành vi của cậu ta đã thô lỗ, không tôn trọng tôi, giờ ghi những lời này càng cảm thấy phản cảm hơn.

Những năm tháng gần đây, tôi có chiều hướng sống khép kín với mọi người, với cậu ta cũng chẳng có ngoại lệ nào. Tôi không tâm sự chuyện riêng tư với cậu ta, không tỏ ra thân thiết, ngồi gần cũng không. Nếu cậu ta bắt chuyện, tôi chỉ lịch sự trả lời mấy câu chung chung, vậy mà cậu ta đã hiểu lầm, giờ còn ghi tôi cần tươi mát, tươi mới.

Tôi tưởng mình sẽ sớm tha thứ, sớm quên chuyện này, vậy mà gần hai tuần rồi chẳng dễ bỏ qua chút nào. Từ hôm đó đến giờ, tôi luôn bị ám ảnh bởi những hành vi thô thiển đó, muốn tránh gặp mặt cậu ta, không thích nghe thấy giọng nói đó. Nụ cười gượng của mình, tôi cũng không muốn hướng về phía cậu ta nữa. Tôi không muốn tác động để cậu ta nghỉ việc lúc này, cũng còn mấy tháng nữa là cậu ta học xong và đi du học rồi. Có điều việc hàng ngày vẫn nhìn và nghe thấy người thanh niên đó giống như việc tôi luôn bị sát muối vào vết thương vậy. Tôi phải làm sao để thôi ám ảnh và sớm tha thứ cho những hành động thô lỗ điên rồ của cậu ta? Các bạn có gặp trường hợp nào tương tự như tôi không? Mong được mọi người chia sẻ.

Huyền

