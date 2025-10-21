Nụ hôn cuối của người mẹ bạo bệnh dành cho con trai

QUẢNG TRỊ - Linh cảm vợ không còn nhiều thời gian, anh Trần Minh Tuấn ghi lại khoảnh khắc chị Võ Thị Như Ý ôm hôn con trai trên giường bệnh, 9 ngày trước khi chị qua đời vì bạo bệnh.

"Sau khi nói chuyện với bác sĩ, tôi biết thời gian của vợ không còn nhiều. Linh cảm đó có thể là lần cuối hai mẹ con bên nhau, tôi quyết định lưu lại khoảnh khắc ấy", anh Tuấn, 32 tuổi, ở Vĩnh Linh, chia sẻ hôm 21/10.

Video được anh đăng tải trên trang cá nhân với dòng chia sẻ: "Lần cuối con trai được gặp mẹ, được mẹ thơm. Thương vợ, thương con trai", khiến nhiều người xúc động. Dưới bài đăng của anh Tuấn, hàng nghìn bình luận gửi lời chia sẻ, động viên hai bố con vững vàng bước tiếp trên hành trình sắp tới.

Nụ hôn cuối cùng của chị Ý dành cho con trai Nụ hôn cuối cùng của chị Ý dành cho con trai. Video: Trần Minh Tuấn

Chị Như Ý, 32 tuổi, phát hiện mắc bệnh viêm tủy thị thần kinh (NMO) từ năm 2011, khi học lớp 12. Đây là một bệnh tự miễn hiếm gặp, khiến hệ miễn dịch tự tấn công dây thần kinh thị giác và tủy sống. Căn bệnh làm đôi chân chị yếu dần rồi liệt hoàn toàn. Sau một thời gian điều trị và phục hồi chức năng, chị đi lại được nhưng phải truyền thuốc định kỳ hai lần mỗi năm.

Tháng 5/2025, sức khỏe của chị Ý vẫn ổn định, nhưng 4 tháng sau chị đột ngột vàng da, mệt mỏi. Anh Tuấn đưa vợ nhập viện và nhận tin dữ là bệnh đã quá nặng, mọi phương pháp chỉ có thể kéo dài sự sống vài tháng.

"Tôi giấu vợ và gia đình, chỉ muốn giữ lại những hình ảnh cuối cùng của vợ con bên nhau", anh kể.

Ngày 23/9, chị Ý rơi vào hôn mê sau khi được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế. Trước lúc ra đi, chị được gặp con trai Minh Khang (tên ở nhà là Roy). "Thằng bé nói vài câu với mẹ, nước mắt vợ tôi cứ thế chảy ra. Nửa tiếng sau, cô ấy trút hơi thở cuối cùng", anh Tuấn nghẹn ngào.

Anh Tuấn và chị Ý quen nhau từ thời trung học. Biết bạn gái mắc bệnh hiểm nghèo, anh vẫn quyết định ở bên. Suốt những năm tháng yêu xa, cuối tuần nào anh cũng bắt xe từ Đà Nẵng ra Huế thăm chị. Họ kết hôn năm 2018 và đón con trai đầu lòng hai năm sau đó.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của anh Tuấn và chị Ý, trước khi chị tái phát bệnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi mang thai, bệnh của chị Ý tái phát nhưng chị kiên quyết ngưng điều trị để bảo vệ con, chấp nhận mọi rủi ro. "Vợ tôi không dám uống một viên thuốc cảm vì sợ ảnh hưởng đến con", anh Tuấn nhớ lại. Sau khi sinh, dù có lúc tập đi lại được vài mét với khung hỗ trợ, sức khỏe chị dần suy kiệt vì biến chứng suy gan.

Anh Tuấn kể từ khi mẹ mất, bé Khang phải xem ảnh mẹ trên điện thoại mới chịu ngủ, thỉnh thoảng giật mình gọi "mẹ ơi" trong mơ. Ngoài kinh doanh quán cà phê nhỏ, anh Tuấn dạy kèm tiếng Anh để dành dụm tiền lo cho con trai chuẩn bị vào học lớp một.

Mỹ Ý