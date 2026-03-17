'Nữ hoàng tuyết' quyết không giải nghệ dù suýt mất chân

VĐV trượt tuyết Lindsey Vonn khẳng định sẽ tự quyết định tương lai sự nghiệp, bất chấp lời kêu gọi giải nghệ sau tai nạn nghiêm trọng tại Olympic mùa Đông.

"Xin hãy ngừng nói tôi nên hay không nên làm gì. Khi nào đưa ra quyết định, tôi sẽ thông báo", nữ VĐV 41 tuổi viết trên tài khoản X. "Tôi chỉ đang tập trung vào việc hồi phục chấn thương và trở lại cuộc sống bình thường. Có thể tôi sẽ thi đấu trở lại, cũng có thể không. Thời gian sẽ trả lời".

Lindsey Vonn đăng những hình ảnh tập hồi phục ở Mỹ, chưa đầy một tháng sau tai nạn khiến cô suýt mất chân tại Olympic mùa Đông 2026.

Tai nạn của Vonn xảy ra tại Olympic mùa Đông ở Italy, khi cô tham gia nội dung downhill tại khu trượt tuyết ở Cortina d'Ampezzo. Chỉ 13 giây sau khi xuất phát, nữ VĐV người Mỹ va vào cọc đánh dấu đường đua và văng khỏi đường trượt, dẫn tới chấn thương nghiêm trọng ở chân trái.

Theo Reuters, tai nạn này suýt khiến Vonn phải cắt cụt chân. Cô bị gãy phức tạp xương chày trái và đã trải qua năm ca phẫu thuật sau cú ngã. Sau khi được điều trị ban đầu tại bệnh viện ở Italy, Vonn được đưa bằng xe cứu thương ra sân bay rồi bay về Mỹ để tiếp tục chữa trị.

Nữ VĐV cho biết quá trình hồi phục sẽ kéo dài. Các bác sĩ dự đoán cần khoảng một năm để xương lành hoàn toàn. Sau đó, họ mới đánh giá liệu có cần tháo các bộ phận kim loại được cấy trong chân hay không, trước khi tiến hành phẫu thuật tiếp theo nhằm sửa chữa hoàn toàn dây chằng chéo.

Trước khi gặp tai nạn, Vonn đã phải thi đấu với chấn thương dây chằng. Cô bị rách dây chằng chéo trước ở một chặng World Cup ngay trước Olympic, nhưng vẫn quyết định dự Thế vận hội.

Do Vonn chưa tuyên bố giải nghệ, nhiều người tranh luận trên mạng xã hội về tương lai của VĐV này. Trong một cuộc trao đổi, một người dùng cho rằng cô nên dừng lại sau khi suýt mất chân. Bình luận này lập tức nhận phản hồi từ Vonn. "Tôi nghĩ bạn đang nhầm lẫn cái tôi của tôi với niềm vui", cô viết. "Tôi đã nói cả đời rằng tôi yêu trượt tuyết. Tôi sẽ nghỉ ngơi khi tôi sẵn sàng".

Quan điểm của Vonn thậm chí trái ngược với mong muốn từ gia đình. Cha cô, Alan Kildow từng nói rằng con gái ông nên khép lại sự nghiệp. "Con tôi đã 41 tuổi và đây là lúc kết thúc sự nghiệp", ông Kildow nói. "Sẽ không còn cuộc đua nào nữa cho Lindsey, miễn là tôi còn tiếng nói".

Dù vậy, Vonn vẫn để ngỏ khả năng trở lại. Cô từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng video tập luyện trên Instagram chỉ 25 ngày sau tai nạn. Trong video, cô tập các bài tăng cường sức mạnh cho đùi, vai, lưng và cơ bụng, đồng thời điều trị chân trái bị thương. Ở cuối video, Vonn thậm chí có thể tự đứng dậy khỏi xe lăn.

Trước Olympic 2026, Vonn được xem là ứng viên tranh huy chương dù đã bước sang tuổi 41 và từng giải nghệ rồi trở lại thi đấu, với đầu gối phải được tái tạo dây chằng. Cô thi đấu ở các nội dung trượt tuyết đổ đèo.

Vonn sinh năm 1984, là bạn gái cũ của golfer huyền thoại Tiger Woods. Trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, Vonn giành HC vàng nội dung downhill tại Olympic 2010 ở Vancouver, cùng hai HC đồng Olympic khác, bên cạnh 84 chiến thắng World Cup.

Hoàng An (theo Bild, Reuters)